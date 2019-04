Las empleadas del hogar piden sus derechos

Somos seres humanos, no esclavas del siglo XXI». Con esas palabras, Sandra Castellanos resume los últimos 13 años de su vida. Es el tiempo que lleva en Extremadura. Concretamente en Cáceres, ciudad en la que trabaja como empleada de hogar desde que llegó de su país natal, Honduras.

«Casi siempre he estado como interna en casas cuidando a señoras mayores. El sueldo rondaba los 650 euros y trabajaba 15 días seguidos sin parar. En ocasiones ganaba 700. Me levantaba a las siete de la mañana y volvía a mi habitación a las once de la noche. Limpiaba, barría, fregaba, hacía de todo para que la casa estuviera perfecta. Algunas veces estaba dada de alta en la Seguridad Social y otras no. Por ejemplo, en el último empleo que he tenido, los viernes sólo estaba asegurada una hora, aunque trabajara ocho», explica Sandra a sus 46 años. «A veces no me daban horas de descanso ni permiso para ir al médico. No podía ni enfermar», detalla tras salir del curso de cocina que está haciendo en Cruz Roja.

Acaba de quedarse en paro y, pese a lo complicada que se presenta su situación en España, volver a su país no entra dentro de sus opciones. Si volviera a su ciudad, Puerto Cortés, hoy posiblemente moriría. «Allí la vida no vale lo mismo que aquí. Te matan por una cadena o unas zapatillas de marca. Han secuestrado a familiares y a uno de ellos lo asesinaron», recuerda.

Por razones como esas prefiere quedarse en Extremadura y luchar por los derechos de las empleadas de hogar. Junto a una decena de compañeras ha creado la primera Asociación Extremeña de Personas Trabajadoras del Hogar.

Representan a un colectivo que no está acostumbrado a alzar la voz, a un sector al que pertenecen 4.656 personas en la región, según las estadísticas oficiales. Están afiliados a la Seguridad Social en ese régimen 141 hombres y 4.515 mujeres, como indican los datos del primer trimestre de 2019 facilitados por el Instituto de Estadística de Extremadura. De ellos, 2.718 están en la provincia de Badajoz y 1.938 en la de Cáceres.

Sandra Castellanos, Karla Chavarría y Shirley Espinal.

Sin embargo, desde Comisiones Obreras (CC OO) apuntan a que en Extremadura se dedican a este sector unas 20.000 personas. Según las estimaciones del sindicato, sólo una de cada cuatro personas están afiliadas a la Seguridad Social. «Aún sigue habiendo muchas empleadas de hogar que trabajan como internas y en esas situaciones sí suelen tener un contrato. La situación es distinta para las que acuden a diferentes domicilios y cobran unos diez euros la hora. El empleador paga esa cantidad y se desentiende», explica Antonio Pino, secretario de Organización y Comunicación de Construcciones y Servicios de CC OO en Extremadura.

Es una situación extrapolable al resto de España, donde sí hay encuestas oficiales que ponen de manifiesto la clara existencia de empleo sumergido en este campo. Según los datos sobre condiciones de trabajo de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2018, en España hay 628.800 empleadas del hogar, de las cuales 407.587 están afiliadas a la Seguridad Social. Eso supone que el 35% no están dadas de alta.

Desde que en 2012 entró en vigor la ley que obliga a hacer contrato, el número de afiliadas a la Seguridad Social de personas que trabajan en casas se ha cuadruplicado y ha pasado de 1.100 a 4.656 en la región

Marta (nombre ficticio) es una de ellas. Tiene 53 años y, aunque explica su situación, prefiere no revelar su identidad. «He trabajado como empleada por cuenta ajena en muchos sectores, pero con la crisis económica me quedé en paro y ya ha sido muy complicado encontrar un empleo. Desde hace un tiempo, limpio casas por horas en Badajoz. Tengo cubierta casi toda la semana y prefiero no estar dada de alta en la Seguridad Social porque si no el beneficio es menor. Ahora necesito el dinero para poder llegar a fin de mes», detalla tras reconocer que cobra a diez euros la hora.

Aunque ella lo hace así porque quiere, ya existen casos en la región que han acabado en los juzgados. En febrero de 2018 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura condenó a dos mujeres a readmitir o a indemnizar a la empleada de hogar que durante ocho años y cinco meses trabajó para ellas sin estar dada de alta en la Seguridad Social. Su puesto lo empezó a desempeñar en mayo de 2007 en un domicilio de Almendralejo y se encargaba de las tareas domésticas y de cuidar a una mujer, a cambio de 648,60 euros al mes (21,62 euros al día).

Karla Chavarría leyendo un manifiesto en Cáceres en el Día de las Trabajadoras del Hogar. / HOY

Situaciones como esa se siguen dando, aunque han disminuido desde que el 1 de enero de 2012 entró en vigor la ley 27/2011. Los hogares y los trabajadores tuvieron un plazo de 180 días para adaptarse a la norma, es decir, hasta el 30 de junio de 2012. Un mes después la afiliación en esta actividad en Extremadura alcanzó las 4.194 personas, mientras que en el primer trimestre de ese año sólo estaban dadas de alta 1.100. Actualmente hay afiliadas 3.556 más que en ese momento. La cifra se ha cuadruplicado.

Más derechos desde 2012

«El año 2012 fue un punto de inflexión para el sector porque se dignificó su trabajo con el objetivo de que dejaran de ser trabajadoras invisibles», destaca Antonio Pino, quien aclara que hasta esa fecha existía un tiempo mínimo de trabajo para poder afiliarse a la Seguridad Social establecido en 72 horas mensuales.

Con la nueva norma tuvieron derecho a un contrato de trabajo por escrito. Hasta entonces con un compromiso de palabra era suficiente. Además, debían cobrar el salario mínimo interprofesional (641,40 euros al mes por 14 pagas al año en 2012) a jornada completa. La manutención no podía superar el 30% de la retribución total. La jornada máxima se estableció en 40 horas semanales con descansos entre jornadas de 12 horas y de 10 en los casos de pernoctación.

Asimismo, desapareció la exigencia de un tiempo mínimo de trabajo para poder afiliarse y se suprimió la posibilidad de afiliación por su cuenta que tienen los empleados de hogar cuando trabajan para dos o más familias.

Sin embargo, el 1 de abril de 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó que las empleadas de hogar que prestaran sus servicios durante menos de 60 horas mensuales por empleador debían formular directamente su afiliación, altas, bajas y variaciones de datos cuando así lo acordaran con los empleadores. «Eso provocó que algunas de ellas no realizaran los correspondientes trámites y las afiliaciones a la Seguridad Social fueran registrando caídas cada año», afirma Pino. En el primer trimestre de 2014 había 5.385 y esa cifra ha ido disminuyendo hasta los 4.656 actuales.

«Hemos llevado casos de empleadas de hogar que han sufrido acoso» Antonio Pino | cc oo

Pese a ese descenso, hay mujeres como Marina Maldonado que han visto por primera vez un contrato. Ella tiene 62 años y trabaja desde hace 12 como empleada de hogar en Extremadura. «Con el primer contrato que me hicieron cobraba 750 euros más la Seguridad Social. Antes había trabajado tanto en Cáceres como en Badajoz cuidando a señoras en casas y haciendo tareas del hogar como interna. En algunos sitios no me pagaban más de 600 euros, no me daban ni dos horas libres diarias y tampoco tenía los fines de semana. En algunos lugares he tenido que escuchar hasta comentarios racistas», destaca Marina.

Actualmente ella cuida a una señora que padece alzhéimer. «Estoy dada de alta en la Seguridad Social, con todo los derechos. El 25 de julio hará dos años que estoy aquí. Tengo dos horas libres a la semana y los fines de semana, además de los festivos. Gano más de 900 euros». Su sueldo se corresponde con el salario mínimo interprofesional (SMI), que pasó recientemente de 735,90 euros al mes a 900.

Salarios

Los principales sindicatos en Extremadura valoraron positivamente esa subida tras su puesta en marcha e hicieron un análisis de los sectores a los que afectaría la previsible subida. Alberto Franco, secretario de negociación colectiva de Comisiones Obreras en la región extremeña, habló en ese momento de las empleadas de hogar. «Muchas de ellas son internas y la inspección de Trabajo tiene grandes dificultades para detectar posibles irregularidades. Lo que está claro es que muy pocas cobran más del SMI», detalló Alberto. Aseguró que algunas viven esa situación, pero el miedo a perder el trabajo o a no volver a encontrar otro hace que no lo denuncien públicamente.

Así lo pone de manifiesto una joven boliviana que vive en Plasencia desde 2006. «He trabajado como empleada de hogar interna, con tres horas de salida al día y un salario que ronda los 750 euros. Las ofertas que hay no superan los 800 al mes», comenta.

«Hay que equiparar las condiciones con el resto de trabajadores» Jacinto Romero | UGT

Lo sabe muy bien Shirley Espinal. Es de Honduras y lleva 16 meses viviendo en Extremadura. Tiene 37 años y en marzo de 2018 consiguió su primer trabajo en Cáceres. «Apenas llegaba al salario mínimo y no estaba dada de alta. Fue bastante duro. Luego he ido teniendo trabajos por horas. Por ejemplo, entraba el sábado a las cinco de la tarde y salía el domingo a lo ocho de la noche. Por 27 horas me pagaban 75 euros, sin estar dada de alta en la Seguridad Social», relata Espinal, que actualmente trabaja cuidando a una señora y asegura que van a cumplir lo que dice la ley. «Ahora estoy contenta», matiza agradecida.

Karla Chavarría, presidenta de la recién creada Asociación Extremeña de Personas Trabajadoras del Hogar, reside en Cáceres desde hace tres años. «Emigré buscando una vida mejor, huyendo de la inseguridad de mi país, Honduras. Allá ejercía como funcionaria pública. Era empleada del gobierno. También trabajé como empleada bancaria. Cuando llegamos aquí nos encontramos una realidad diferente. Afortunadamente, el trabajo de cuidado doméstico abunda. Pero hemos visto las injusticias de las que somos objeto», relata Chavarría.

«Nuestra jornada laboral debe ser de ocho horas y a veces trabajamos 15, 17 y hasta 20. No queremos ser las esclavas del siglo XXI. Como todo trabajador dado de alta, aportamos a la Seguridad Social y no tenemos derecho a paro», denuncia la hondureña.

Integrantes de la Asociación Extremeña de Personas Trabajadoras del Hogar manifestándose en Cáceres. / Jorge Rey

«Intentamos organizarnos y salir de la ignorancia en la que todos estamos envueltos», agrega la presidenta. «Estamos hartas de ser invisibles en las agendas políticas, hartas de aplazamientos y palabras huecas, hartas de ser las últimas en el reconocimiento de derechos», destaca Chavarría.

Ese tipo de situaciones las denuncian en ocasiones a los sindicatos. De hecho, desde Comisiones Obreras van más allá. «Hemos llevado casos de empleadas de hogar que han sufrido acoso. Aunque parezca mentira, hay gente que hoy en día aún sigue confundiendo a una empleada de hogar con una chica de compañía», comenta Pino.

Ante situaciones como esa y faltas de derechos, Comisiones Obreras y UGT piden que se ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre empleo doméstico, algo que ya han hecho en países como Alemania, Italia y Portugal.

Fue elaborado en junio de 2011 y busca sentar las bases normativas para que los países mejoren en sus regulaciones internas las condiciones de trabajo de las miles de personas que se dedican laboralmente al trabajo doméstico. Entre los derechos que reconoce el convenio figuran la libertad de asociación y la libertad sindical, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, así como una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia.

Cotización y paro

En la actualidad, las trabajadoras forman parte de un Sistema Especial para Empleados de Hogar, diferente del Régimen General. Eso implica que no cotizan por sus remuneración real, sino por tramos de cotización, un aspecto que según la ley creada en 2012 debía equipararse el 1 de enero de 2019. Ante la falta de avances realizados, los presupuestos generales del Estado de 2018 recogían una enmienda del PP con la que se ampliaba a 2024 el plazo para su equiparación total. El actual Gobierno recortó posteriormente a 2021 el periodo transitorio. Una vez que entre en vigor, la cotización a la Seguridad Social será en función de los ingresos reales del trabajador.

La protección por desempleo sigue siendo el principal escollo y uno de los aspectos más demandados por las empleadas domésticas y sindicatos. «Hay que equiparar sus condiciones laborales con las del resto de trabajadores», pide Jacinto Romero, secretario general de la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT. Alude a un sector muy feminizado y alejado de los salarios medios en España. «Hablamos de 823 euros en el mejor de los casos, ya que más del 58% trabaja a tiempo parcial», concluye Romero.