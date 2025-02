–¿Cuál es su afición favorita?

–El modelismo ferroviario en escala N.

–¿Desde cuándo la practica?

–Desde muy pequeño. Empecé con la ... afición a los trenes en miniatura con cuatro años y fue a partir de los diez cuando ya me decanté por la escala N. Sin duda debido a la aparición de la marca Ibertrén.

–¿Por qué?

–La elección de esta escala, que representa una reducción de 160 veces el tamaño real, fue porque te permite en un espacio reducido tener mayor número de trenes que en otras escalas, como la H0 que es la más generalizada pero que al ser 87 veces más pequeña que el modelo real te obliga a cuatro veces más de espacio disponible.

–¿Se la inculcó alguien o algo en concreto?

–No. Fue algo que empezó 'motu proprio'. Puede ser que al vivir en aquella época enfrente de la estación de ferrocarril de Liérganes, en Cantabria, hiciera que me decantara por la afición al ferrocarril y por ende a este 'hobby'. Por lo general, los aficionados al tren en miniatura también lo somos al ferrocarril en todas sus variantes.

–¿Cuánto tiempo le dedica a la semana, al mes?

–Últimamente no mucho, dos o tres horas semanales. Las obligaciones laborales y familiares hacen que no le pueda dedicar todo lo que me gustaría.

–¿Participa o forma parte de algún colectivo?

–Sí. Hace algo más de 39 años fui cofundador del Club N de Modelismo Ferroviario de Badajoz y más tarde, en 2003, fundé el Club N de España al que pertenecen más de 700 aficionados de toda España. Además el Club N de España es miembro de la International N Gauge Association a la que pertenecen las Asociaciones Nacionales de 27 países.

–¿Qué tipo de satisfacciones ha tenido: le ha hecho conocer gente, nuevos amigos, viajar…?

–Conoces a colegas de todo el mundo. Todos los años se organizan encuentros por distintas localidades de España y participamos en encuentros internacionales, somos parte importante en la European N Scale Convention que cada año se celebra en Stuttgart.

–¿Ha tenido algún premio o reconocimiento?

–Sí, varios a nivel nacional e internacional.

–¿Le ha supuesto algún problema o inconveniente alguna vez: quejas de la familia, restarle tiempo, ocupar espacio en casa…?

–Toda práctica de una afición o de un 'hobby' implica algún problema. Pero he de reconocer que la familia ha sido siempre muy comprensiva con mi afición, y el espacio que dedico en casa es mínimo, por suerte la colección de trenes, los libros y las maquetas las tengo fuera de ella.

–¿Le ha dedicado dinero, calcula cuánto? ¿Ha ganado dinero con su afición?

–Por supuesto que sí. Cualquier afición y su práctica, por modesta que sea, te genera algún gastillo que otro. La compra del material para la construcción de las maquetas y la adquisición del material rodante, locomotoras, coches y vagones supone un desembolso, a veces importante. Lo bueno es que lo vas haciendo poco a poco y no te supone ningún quebranto. Por otra parte, el material que adquieres no se deprecia e incluso se revaloriza. En mi caso sí he ganado, pues la afición me ha llevado a crear una empresa fabricante de material rodante hace ya veinte años. Diseñamos y fabricamos modelos en escala N que comercializamos en todo el mundo.

–¿Por qué la recomendaría a otras personas?

–El modelismo ferroviario en escala N te permite el desarrollo de muchas facetas. Desde la carpintería, la electricidad, la electrónica, el estudio de las distintas locomotoras y vagones, cómo son y cómo han sido reproducidas, la construcción de edificios, paisajes… Es una afición muy constructiva y que, como muchas otras, permite evadirte de los problemas y tareas cotidianas.

–¿Ha tenido otras aficiones?

–Sí, y algunas las sigo manteniendo. Además de la lectura, la filatelia, el ciclismo y todo aquello de temática militar y geopolítica.