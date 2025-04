La emotiva dedicatoria de una joven extremeña en su TFG revoluciona las redes sociales

Irene Toribio Jueves, 15 de junio 2023 | Actualizado 16/06/2023 12:04h. Comenta Compartir

Sandra Corvo Báez, de 22 años y natural de Hornachos, Badajoz, ha revolucionado las redes sociales sin planearlo. La bonita «culpa» la ha tenido su trabajo de fin de grado para la Universidad de Extremadura, donde estudia Enfermería en la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional.

La extremeña ha realizado un estudio sobre la relación que existe entre la soledad y la demencia. «Existen estudios que afirman que el hecho de sentirse solo favorece la aparición de algún tipo de demencia. Pero, me pregunté, ¿también lo es al revés?», confiesa Sandra. Para su estudio, al que ha titulado 'Soledad y demencia, una relación aún desconocida' entrevistó a 16 pacientes con un deterioro cognitivo moderado-leve de la asociación Alzhei de Cáceres. «Las preguntas iban en torno a un test que mide la soledad subjetiva percibida por los usuarios. Cómo se sienten ellos; sin importar cuánta gente les acompaña o rodea. Estos datos se compararon con el grado de demencia, para ver si a mayor deterioro cognitivo existía mayor nivel de soledad percibido, o viceversa», señala.

Pero lo que ha hecho especial su TFG y que ha conseguido llegar a cientos de personas en redes sociales es una dedicatoria muy especial que ha añadido en la primera página de su TFG. Dicta así: «A mi abuela, y a quienes olvidaron la vida antes de dejarla». Sandra perdió a su abuela meses antes de su prueba de acceso a la universidad (EBAU), y aunque siempre quiso hacer odontología, esto fue clave para decantarse por la enfermería: «Sentía la necesidad de devolver el favor que el mundo sanitario, y en concreto las enfermeras, habían hecho por ella. O incluso mejorar/contribuir en lo que no me había parecido tan bien. ¿Y de qué otra mejor manera sino podría poner mi granito de arena?».

Desde pequeña, confiesa, su unión con su abuela era muy fuerte: «Mis padres trabajaban y a veces, el horario laboral no era compatible con el escolar. Ahí estuvo siempre mi abuela; ella me recogía del cole, me llevaba a casa y me daba la comida siempre acompañado de un buen zumito de naranja recién exprimido. Ella vivía debajo de mi casa, así que mi relación con ella era muy estrecha. Cortar habas, verla coser, acompañarla mientras veía la tele y merendar un bocadillo de pan con chocolate era algo que estaba en mi rutina». No obstante, «a medida que nos hacemos mayores, olvidamos el valor de los abuelos. Olvidamos que no son eternos y que una enfermedad como la demencia puede hacer que quienes se olviden de nosotros sean ellos», se sincera Sandra.

«Mis dos años de bachillerato fueron obsesivos con las notas. Entonces mi abuela empeoró y aun viviendo tan cerca no estuve con ella el tiempo que ahora mismo me hubiera gustado. ¿Quién me iba a decir a mí que una enfermedad tan lenta y ruidosa iba a darme un golpe de realidad justo al terminar ese curso? Pues sí, lo primero es lo primero; y lo primero son quienes te cuidan y rodean. Pero tampoco nadie me lo dijo; la demencia es algo tan asociado a la vejez que lo hemos normalizado», asegura.

Al comenzar a su investigación para el desarrollo de su Trabajo de Fin de Grado se dio cuenta de lo que con anterioridad su tutor le había advertido: «apenas había estudios sobre el tema. Pocos hablaban de los sentimientos de las personas con demencia, de cómo perciben ellos las emociones. Es evidente la alteración neurológica, pero ¿eso les hace sentirse solos? ¿O son otras cosas las que influyen?», se preguntaba. Entonces lo tuvo claro y se puso manos a la obra.

«Existe tal desconocimiento acerca de esta enfermedad desde un punto de vista holístico que, junto a la falta de recursos e investigaciones, han supuesto una gran limitación en el TFG», puntualiza, «reitero la importancia de la investigación en este campo. La demencia sí es una enfermedad, sí necesita ser estudiada y sí requiere inversiones».

En un mes Sandra se marcha a Tenerife a trabajar como enfermera. «Mi idea es ejercer siempre de esta profesión; el dónde ya lo veremos. Lo compaginaré estudiando las oposiciones del EIR, las cuales llevo preparándome desde el pasado noviembre. Espero tener suerte, mantener la ilusión, empatía y sensibilidad que durante los últimos años de prácticas he considerado tener», zanja.