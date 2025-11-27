HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imágenes del entrenador y su equipo Benjamín durante la charla CEDIDAS: SPORT EXTREMADURA CD

La emotiva charla de un entrenador extremeño antes del partido: un mensaje que va mucho más allá del fútbol

El equipo benjamín del Sport Extremadura CD recibe una charla que combina motivación deportiva y educación, conquistando a padres y seguidores

Irene Toribio

Irene Toribio

Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:28

Comenta

Miguel Ángel Hernández es entrenador de fútbol, pero su pasión va mucho más allá del deporte: quiere transmitir valores. Él y todo el equipo del Sport Extremadura CD, donde trabaja. El equipo tiene claro que antes que futbolistas, quieren formar personas. Y así lo demuestra este pequeño vídeo en el que un implicadísimo entrenador se enfrenta a una charla motivacional con su equipo de benjamines.

Sus chicos, de entre 8 y 9 años, recibían antes de su último partido una pequeña charla con un objetivo claro; fomentar la edupleabilidad, porque entienden que no solo se trata de aprender a jugar al fútbol, sino de aprender a crecer como personas. Su entrenador se lo dejaba claro: los estudios son lo primero.

Tanto Miguel como el club tienen claro «que la prioridad es que tengan valores» y su formación académica es lo más importante. «Los niños aman el fútbol y los papis, como castigo, normalmente, si van mal en el cole, lo que hacen es quitarles del fútbol. A mí no me gusta, pero, al fin y al cabo, es darles donde más les duele», comienza explicando a HOY Miguel.

Además, «a nivel psicológico, si los niños van bien en el cole, luego en el campo se nota muchísimo, porque vienen con una actitud completamente distinta, vienen con actitud positiva, vienen contentos, vienen a darlo todo... Entonces, claro, de ahí que yo les diga a ellos, 'si os va bien en el cole, os va bien en el fútbol', porque al final eso se nota mucho en el campo», continúa explicando sobre su charla.

Una charla que nace del propio entrenador: «Creo que es primordial. La única obligación que tienen los peques actualmente como tal, por decirlo de alguna manera, es estudiar».

Para muchos, el fútbol es solo un deporte; para otros, como Miguel, es también una herramienta educativa. «Me gusta compaginar un poquito la motivación por el fútbol con la motivación académica. Al final son dos cosas que tienen que ir de la mano, yo lo veo así», explica.

«La motivación por el fútbol y la motivación académica tienen que ir de la mano»

El compromiso del entrenador no se queda en el terreno de juego. Mantiene un contacto cercano con las familias y con el desempeño escolar de sus jugadores. «Tengo relación con todos los papis de los niños. Me gusta saber qué tal les va en el colegio. En general, van bastante bien. Siempre hay alguno que afloja un poquito más, pero, al final, la mayoría progresa adecuadamente», comenta.

La estrategia que utiliza es clara: aprovechar la pasión por el deporte como motor de aprendizaje y comportamiento. «La charla que dimos fue antes de un partido. Durante la semana entrenamos dos días. Según lo que me cuenten los papis, los niños juegan un poco más o un poco menos. Es todo un tema de motivación: usamos el fútbol como estímulo para que les vaya bien en el cole», asegura.

Para él todo está conectado: el rendimiento académico, el comportamiento en casa y el desempeño en el campo de fútbol forman un círculo virtuoso. «Es como la 'pescailla' que se muerde la cola. Para que les vaya bien en el cole utilizo el comodín del fútbol; para que se porten bien en casa, también; y para jugar al fútbol, uso el comodín de las notas o de cómo se han portado en clase», resume.

Su objetivo final es simple y profundo: «Me gusta que a los niños les vaya bien y quiero que los papis estén contentos tanto con ellos como conmigo. Eso influye bastante», concluye.

Con esta filosofía, Miguel demuestra que el deporte puede ser mucho más que un juego: una herramienta para motivar, educar y crecer. Y las muestras de cariño y agradecimiento por parte de los padres de su club y de muchos otros no han tardado en llegar: «Gracias por trasladar a nuestros chicos la importancia de luchar contra el abandono escolar así como el abandono del deporte», escribe un usuario de Instagram. «Maravilloso!!!! Es tan importante la transmisión de valores…», añade otro.

Un mensaje que ha calado hondo y que demuestra que el fútbol puede ser mucho más que un deporte.

