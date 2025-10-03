Emilio García-Cancho jura como presidente de la Audiencia Provincial

Redacción BADAJOZ. Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El juez decano de Badajoz desde 2008, Emilio García-Cancho Murillo, juró ayer su cargo como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz, tras su nombramiento el pasado mes de julio por el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Asimismo, también tomó posesión Carmen Romero como presidenta de la sala Contencioso-Administrativo del TSJEx.

El acto de toma de posesión tuvo lugar en la sede del Alto Tribunal en Cáceres y contó con la asistencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, así como el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, y el consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, entre otros representantes del Tribunal Supremo y del CGPJ.

La presidenta del TSJEx, María Félix Tena, presidió el acto en el que García-Cancho pronunció un discurso en el que abogó por la «justicia plena» que, según dijo, consiste en «dar a cada uno lo que le corresponde, es dar a cada uno lo suyo».

«Pues bien, para alcanzarlo se requiere que de manera insoslayable acompañe a dicho término la llamada independencia. Una independencia fuerte, vital, fértil, sólida e impetuosa», aseguró el presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz, quien añadió que la independencia «no es sinónimo de privilegio» sino que «con el devenir de los años, mantener su alcance y su significado muchas veces se convierte en una carga pesada».

Carmen Romero

Por su parte, María del Carmen Romero Cervero tomó posesión como presidenta de la sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), tras lo cual se refirió al «mérito y al esfuerzo», dos premisas con las que «se abren todas las puertas».

Romero señaló que accede al cargo con «humildad, ilusión y vocación de servicio público» para, desde el derecho administrativo intentar mejorar la vida de la gente ya que «está vivo» y los asuntos administrativos «nos acompañan a lo largo de nuestra vida» desde el nacimiento de cada uno.