Emilio Cortés, catedrático en Derecho Penal: «Hay que aplicar la lógica, existen abusos inverosímiles»

Catedrático en Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UEx en Cáceres y abogado penalista, Emilio Cortés Bechiarelli cree que las condenas por ... abusos sexuales deben ser muy meditadas para evitar situaciones como la vivida.

–¿Qué valoración hace?

–El punto de partida es claro: estamos ante delitos que se cometen en la soledad del autor y la víctima, y a veces la única prueba es el testimonio de la víctima y la exploración que realizan los equipos de Medicina Legal.

–¿Es suficiente para condenar?

–La pericial que realizan los equipos de Medicina Legal adquiere en estos casos un papel protagonista, pero nunca puede sustituir la voluntad del tribunal.

–¿Se realizan de forma adecuada esas exploraciones?

–Para explorar a una persona que denuncia un abuso de este tipo se necesita mucho tiempo, más cuando es menor. Pero estamos viendo exploraciones casi cómicas en las que no se dedica el tiempo suficiente a entrevistar a la víctima. La exploración debe ser mucho más pausada, prolongada y metódica, porque en ocasiones es la única pata que sustenta la condena.

–¿Qué debe reunir una exploración de este tipo?

–Los profesionales de Medicina Legal deben apreciar coherencia en las distintas fases del procedimiento, que no haya contradicciones. Y asegurarse de que no existe ningún motivo espurio ni razón para denunciar falsamente. Los requisitos son muy claros al respecto.

–¿Tiene la sensación de que algunos de los clientes a los que ha representado desde que ejerce la abogacía ha sido condenado de forma injusta?

–Yo estoy convencido de que he vivido condenas injustas, estoy convencido de que algún cliente mío no cometió el hecho por el que ha ido a la cárcel. Pero casos tan absolutamente espectaculares como el que se ha conocido ahora no recuerdo ninguno.

–¿Cómo podría evitarse una situación así?

–Cuando nos enfrentamos a condenas tan graves y con un estigma social tan grande, habría que reflexionar mucho antes de condenar, mucho más ahora que se ha aprobado la ley del solo sí es sí, lo que obliga al acusado a probar que los supuestos abusos eran consentidos. Nos vamos a enfrentar a casos muy complicados, porque muchas veces esos hechos tienen como protagonistas a jóvenes que han bebido o han consumido droga.

–Tras tantos años de experiencia profesional y docente, ¿le costaría ser juez en casos de esta índole?

–En absoluto, lo que no haría es adoptar de forma autómata la postura de los forenses. Insisto, esa pericial nunca puede sustituir la voluntad del tribunal.