Los emigrantes reclaman más ayudas y políticas para retener el talento Miguel López-Alegría, durante su intervención. Miguel López-Alegría abrió el Congreso de la Ciudadanía Extremeña en el Exterior, que durará hasta hoy Sábado, 22 diciembre 2018

méridaMás financiación y políticas para retener el talento y confianza en las nuevas posibilidades que el mundo global da para desarrollarse desde la región son ideas que han expuesto algunos de los ponentes en el I Congreso Mundial de la Ciudadanía Extremeña en el Exterior, que desde ayer se celebra en Mérida hasta hoy. El encuentro, al que están citadas unas 400 personas, entre extremeños en el exterior y expertos, fue inaugurado por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y se inició con una ponencia del astronauta de origen extremeño Miguel López-Alegría. Entre los ponentes estuvo la corresponsal de TVE en París, la extremeña de Llerena, Marisa Rodríguez Palop, que contó su experiencia profesional fuera de la comunidad, que visita todos los veranos y navidades, por lo que se considera «una extremeña vinculada con su tierra».

«Sé que me he ido, pero no siento que me he ido», indicó en declaraciones a los medios, además de referirse a los cambios de un mundo globalizado en el que la importancia de los idiomas es crucial.

En este punto señaló como una característica de los extremeños su capacidad para la flexibilidad y para adaptarse a las circunstancias en cada momento y reconoció que sí echa de menos a su familia y amigos, la comida y la forma de vida «con un contacto personal más frecuente».

Hablaron los periodistas Marisa Rodríguez Palop y Antonio Teixeira, y la científica María Escudero

En cuanto a la necesidad de los jóvenes de marcharse de Extremadura, incidió en que actualmente «se puede hacer cualquier cosa desde cualquier sitio con las nuevas tecnologías» y citó nichos para la creación de riqueza y fijación de la población como las energías renovables y la naturaleza.

Renovables

La científica cacereña María Escudero Escribano, Premio Princesa de Girona de Investigación Científica 2018, apostó también por las energías renovables como proyectos de futuro para la región, pero añadió que se necesita invertir en ello para crear puestos de trabajo en diferentes ámbitos y que la gente pueda quedarse.

Sobre su experiencia, relató que tras formarse en la Universidad de Extremadura y de hacer el doctorado en Madrid, aún con buenas condiciones, la crisis le cogió de lleno, por lo que en 2012 se marchó al extranjero. Asegura que actualmente trabaja en Copenhague (Dinamarca) en unas «condiciones impensables en España porque no se apuesta por ello».

El periodista emeritense Antonio Teixeira, presentador de la cadena NBC Universal Telemundo Las Vegas, explicó que con su exposición ha querido «romper con el objetivo de que por ser extremeños no se nos va a valorar fuera».

En su opinión, su caso demuestra que en Extremadura hay mucho talento y que es una buena oportunidad para que los extremeños se quiten la venda y pensar que pueden alcanzar los objetivos que se marquen.

Finalmente, Miguel López-Alegría repasó sus recuerdos vinculados a sus relaciones familiares con Extremadura y a su trayectoria profesional, en la que ha participado en cuatro misiones espaciales, con diez salidas al exterior «que son una experiencia mágica porque te sientes un satélite humano».

Este hecho -dijo- da una perspectiva distinta «porque desde el espacio no se ven las fronteras políticas, no se oyen los tiros de los conflictos no se ve el hambre ni las enfermedades, y la Tierra parece un sitio en paz». Sin embargo, también permite darse cuenta de que la atmósfera «es muy frágil» y se tiene la sensación de la necesidad que hay de proteger la Tierra.