Una extremeña en Beirut: «He pasado miedo por las explosiones, pero no me voy»

Yolanda Sospedra vive en Beirut, capital de Líbano, pero es de Mérida, donde tiene a toda su familia y a donde viaja dos veces al ... año. El pasado mes de agosto lo pasó en Extremadura. Pero ahora escucha desde su casa, un sexto piso con vistas al Mediterráneo, explosiones que desde el viernes pasado son diarias. Ante este panorama, cada mañana reporta en el grupo de whatsapp familiar cómo está la situación en un país que está siendo bombardeado por las tropas israelíes y que ella se niega a abandonar. «Es normal que mi familia se preocupe porque yo también veo TVE y todo es verdad, pero los bombardeos no son en mi barrio», ha dicho este martes a HOY en conversación telefónica.

Yolanda tiene 57 años y hasta 1990 vivió en Extremadura. Llegó en 1992 con 24 años a Beirut por amor, ya que su marido, fallecido hace tres años, es un libanés al que conoció en Estados Unidos. Tienen un hijo de 26 años y en la actualidad ella vive a diez minutos de la capital, Beirut, en lo alto de una colina, por lo que tiene una visión actualizada de cada huella que está dejando este último conflicto bélico.

«En todo el tiempo que llevo aquí nunca lo he pasado tan mal como ahora. En 2006 pasé la guerra aquí, pero luego nos evacuaron hasta Siria en bus y allí en un avión nos llevaron a los españoles a Madrid. Ahora es un poco lo mismo, pero no sé si la tecnología ha cambiado y esta guerra es como más quirúrgica, pero Israel sabe a lo que va, dónde bombardear y dónde no y yo vivo en un barrio cristiano. Más que miedo, lo que tengo es intranquilidad, pero no negaré que el viernes pasado sí tuve miedo porque la explosión fue tan enorme que me asusté. No fue una bomba, fueron varias. Y estoy como a dos kilómetros de donde cayeron», ha relatado desde su terraza, desde donde ve el mar, la ciudad, el puerto y el aeropuerto, lugares estratégicos.

«El aeropuerto sigue funcionado. Solo vuela ahora la línea nacional y la embajada española nos ha enviado un mensaje por si queremos salir del país. Tendríamos prioridad nosotros y los americanos. Pero yo he decido quedarme porque aparte de la intranquilidad que tenemos, sabemos que esta guerra no es contra Líbano, es contra Hezbolá».

Dice Yolanda que la deflagración de anoche fue «como un terremoto», pero insiste en que los israelíes saben a lo que van. De hecho, está en un inmenso grupo de whatsapp en el que las autoridades van informando de dónde serán los siguientes ataques. «El sur lo están barriendo todo. Han mandado un mensaje de las fuerzas israelíes avisando que los residentes en el sur del Líbano, y dan todos los pueblos donde está Hezbolá diciéndoles que se vayan porque van a bombardear», describe la extremeña, que tiene claro que quiere quedarse en su casa aun teniendo dónde ir en España, ya que tiene familia en Mérida.

«La guerra no va con nosotros, tengo esa seguridad. Y si esto se va de las manos todo se va internacionalmente. Si Israel se pone a disparar a diestro y siniestro, espero que la comunidad internacional ya diga algo. Esto no es Gaza, esto es territorio libanés, y ahí hago una crítica: ¿dónde está la comunidad internacional? Pero no ahora, desde siempre», reflexiona Yolanda, que sabe que hay leyes internacionales que prohiben a Israel volar suelo libanés, algo que sucede todos los días del año.

Rutina rota solo a medias

Yolanda no trabaja en la actualidad y ha roto parte de sus rutinas, como hacer senderismo o actividades en centros que están cerrados ahora, igual que los colegios. Pero sigue atendiendo cuestiones y realizando una vida medianamente normal mientras escucha explosiones y la ciudad donde vive sale en todos los informativos con edificio devastados por los misiles y las bombas. «Esta mañana –contaba a HOY– he ido a 40 kilómetros a un ayuntamiento de un pueblo porque necesitaba un papel, luego a un hospital a por unos resultados de unos análisis y luego a un pueblo a pagar unas cosas. Todo con el tráfico de siempre tan caótico y tan típico libanés. En zonas donde no está Hezbolá la vida es normal. Aquí, la gente que tiene segunda residencia en Beirut en las montañas se ha ido. En la montaña de enfrente ha habido una boda. Eso es lo triste, que te acostumbras a vivir así», ha contado esta mañana.

Ampliar Al fondo, el puerto de Beirut desde la casa de la extremeña. HOY

Yolanda vivió la guerra de 2006, pero no la de 1975 a 1990 que fue más larga. No defiende ni a Hezbolá ni a Israel y evita pronunciarse políticamente. «Ahora no tengo tanto miedo por Israel, pero sí de que haya una guerra civil porque el país está muy cerca de la ebullición, con gente a favor o en contra de Hezbolá teniendo en cuenta que todo libanés está armado y sin que haya un presidente claro aunque tengamos un gobierno en un país con 18 confesiones que es caótico», analiza la extremeña, que hoy comerá con su hijo y es optimista de cara al futuro, pues aunque la economía esté muy dañada – «nuestro dinero lo tienen los bancos, en 2019 se devaluó la libra libanesa y un sueldo de 5.000 dólares son 500 o 300 dólares», dice– este país cuenta que la acogió con los brazos abiertos desde el primer momento. «Hay muy pocos españoles en Líbano, pero aquí son muy hospitalarios. Mi marido era cristiano maronita y yo siempre me he sentido muy integrada. De momento me quedo aquí, no es fácil abandonar tus cosas. Prefiero no perder la serenidad porque si perdemos la serenidad lo perdemos todo».