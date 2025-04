La embajada extremeña más sabrosa

J. López-Lago Domingo, 23 de junio 2024, 21:04 Comenta Compartir

La fachada de su tienda es de azulejos y desde la calle lo mismo se ve una dehesa que la silueta de Extremadura con la bandera o un dibujo haciendo referencia a la ruta de los dólmenes de Valencia de Alcántara. Ese es el pueblo de Vicente Méndez, que en 1984 emigró a Madrid. Hoy tiene en Alcalá de Henares una tienda de alimentación que está a caballo entre una embajada autonómica, un museo etnográfico y una oficina de turismo dedicada a vender Extremadura.

No solo despacha el mejor jamón, chorizo y lomo extremeños sino que proyecta lo mejor de la tierra a la mínima oportunidad. «Tengo todo tipo de folletos de información. Si llega un cliente de Extremadura sé de dónde es por el acento. Y si viene un madrileño que quiere ir a Las Hurdes le digo dónde comer y dormir, o si le interesa el valle del Ambroz le cuento qué rutas o qué monumentos hay. La mayoría me preguntan por lugares fresquitos para ir en verano y les hablo, del Valle de Jerte. Son 30 años hablando del mismo tema y como me conocen me preguntan», relata desde el mostrador Vicente, quien abrió su tienda 'Méndez, productos de Extremadura' a los diez años de llegar a la capital.

Regresa a su pueblo una vez al mes y a menudo se encarga de visitar dehesas con cochinos para comprobar de primera mano cómo está siendo la montanera. Por sus últimas visitas, prevé que en tres años habrá una de las mejores remesas de jamones de los últimos años, información que va trasladando a su clientes. Digamos que, además de vender, hace pedagogía sobre el animal más característico de su región. Por supuesto, no falta la silueta de un cerdo ibérico con los nombres de cada parte de su cuerpo.

El lunes pasado,Vicente Méndez dio una fiesta en un hotel madrileño para celebrar el 30 aniversario de su tienda. Nadie se lo quiso perder. «He mandado invitaciones personales y todos me contestan que irán con un amigo, con su hija... Al final voy a tener problema de aforo», comentaba la víspera entre preocupado y orgulloso.

Pero Vicente recuerda que sus orígenes no fueron tan felices, ya que se fue de su pueblo porque había poco trabajo y sus primeros pasos en Madrid no fueron sencillos. «Empecé en las telecomunicaciones hasta 1994, el sector se vino abajo por la guerra electrónica de entonces y decidí montar la tienda para así seguir en contacto con la gente del pueblo», dice justo antes de que le interrumpa una clienta, a la que despacha un queso 'sudao' de Trujillo por 13 euros.

Ochenta por ciento mujeres

Retoma la conversación pero antes de un minuto llega la siguiente. «Esta panceta la cortas en tiras y cruda está riquísima. Esto es de mi tierra. ¿Y eso? Eso es oreja para darle un calentón en una sartén al ajillo y comerla. También de Extremadura. Vale, te pongo un cuarto. Con estos caramelos de Las Hurdes son 39,41 euros». Llega otra persona. «Claro que tengo aceite –le dice– este es el que compro yo para mí, de Los Santos de Maimona».

Pero además del género está el ambiente. Si alguien pasó su infancia en Extremadura y luego emigró podrá retroceder en el tiempo por un rato. Hoces, hocinos, cencerros, cucharones, herraduras... Su tienda está decorada con aperos de casas de campo. «Cuando lo ven por la ventana, algunos entran, por si vendo algo o me preguntan si tengo goma para sus ollas. Lo que más llama la atención son las albarcas».

El ochenta por ciento son mujeres. «El hombre que viene es jubilado y le han encargado hacer la compra ellas, que tienen mejor gusto», declara sin dudar. Aunque cuando llegó la pandemia reconoce que lo pasó regular porque los jóvenes eran los que salían a comprar para los mayores y preferían los supermercados.

En cuanto a lo que más demanda tiene en su negocio cita el lagarto, la presa y las costillas. Estas piezas vienen de Higuera la Real, concreta. «Pero también tengo pimientos y espárragos de la Huerta de La Vera, las aceitunas machás y rajás de Almendralejo, miel de Las Villuercas... Y si un cliente me pide algo que ha visto cuando ha estado en Extremadura, como le otro día unas perrunillas de Pasarón, yo le traigo una caja».

Clientes selectos

Ahora mismo trabaja solo y su mérito no es ya resistir en la capital rodeado de grandes superficies sino hacerlo durante treinta años seguidos. Pero si hay algo de lo que se siente orgulloso Vicente Méndez es de su clientela premium. Asegura que ha ido forjando poco a poco a un grupo selecto de clientes que va desde jugadores y entrenadores de fútbol a médicos que trabajan en la Casa Real o directivos de multinacionales. Le compran jamones de más de 500 euros. Igualmente, afirma que la alta hostelería de Madrid lo tiene muy presente cuando tiene que elegir género.

Aún siendo consciente de que ha de competir con jamones de Huelva o Salamanca más afamados, su apuesta siempre ha sido la D.O. Dehesa de Extremadura cuyas piezas, dice están entre las ocho mejores del mundo, igual que los cortadores. «Podemos competir con lo más potente de otros lugares gracias a que el consejo regulador se ha vuelto muy estricto y nos ha puesto en la 'Champions League', por eso vienen aquí a por jamones extremeños y así el restaurante o el que regala no se lleva sorpresas. En todo este tiempo voy notando que cada vez hay menos dudas», señala.

