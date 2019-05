Elogio del sindicalista de toda la vida

Me gustan los sindicalistas, los de verdad, los que a los 20 años empezaron a defender a sus compañeros de trabajo y hoy, ya jubilados, no son capaces de desentenderse de lo que ellos llaman la lucha obrera y siguen dándose cada mañana una vuelta por el sindicato. Hay sindicalistas que utilizan su organización para hacerse un sitio en la sociedad o en la política, una manera como cualquier otra de medrar y conseguir un estatus. Pero no, no me refiero a ese sindicalista que podría ser cualquier otra cosa, me refiero al sindicalista de toda la vida, al que negocia convenios, prepara huelgas, ayuda al trabajador por encima de todo y se convierte en su consejero laboral de cabecera.

Esos sindicalistas entrañables y abnegados abundaban al principio de la transición. Después, a medida que las formas de relación laboral iban cambiando y a medida que se iban instalando las nomenclaturas en las cabeceras de las organizaciones, el sindicalista entrañable se ha convertido en un personaje extraño, antiguo, casi molesto. Pero a la hora de la verdad, es el único imprescindible.

Los sindicalistas tienen muy mala prensa. Defenderlos es arriesgarse a recibir palos y desprecios por todos lados, pero si no fuera por los sindicalistas incorruptibles, los trabajadores se sentirían más huérfanos aún.

Si sacas el tema sindical en una tertulia, te dicen que los sindicatos son un enjambre de vividores, una cueva de inútiles. Pero si te pasas por el sindicato a mediodía, encuentras una cola de trabajadores que vienen a hablar con el abogado, a consultar con su sindicalista de cabecera, del que se fían, el que siempre los ha defendido, los ha aconsejado y ha dado la cara por ellos.

Si en los sindicatos se ven tantos trabajadores con cara de preocupación que recurren a la organización en busca de soluciones, es porque aún hay ciudadanos que creen en los sindicatos, que saben que si estos desaparecen, se quedarán sin el último refugio del obrero frente a la patronal.

¿Se han fijado en la última frase: el último refugio del obrero frente a la patronal? Ya no se habla así, ¿verdad? Nadie utiliza términos como obrero o patronal. Ahora todos son operarios y directivos. Solo el sindicalista de toda la vida, tejanos gastados y jersey de lana, gesto adusto y ojos tan vivos como cansados, juiciosos, sensatos, escépticos y dialécticos. Solo ese sindicalista usa los términos obrero y patronal.

Es difícil acabar con ellos, con los buenos sindicalistas, porque llevan toda la vida luchando contra los elementos. Vivieron tiempos de persecución con Franco, de ruptura descarnada con Felipe y ahora son despreciados y envueltos en el mismo paquete con los indeseables y los traidores a la clase obrera. Pero les da lo mismo: tienen las ideas tan claras y la conciencia tan tranquila que siempre acaban emergiendo y escapando del abrazo del oso del burócrata sin agallas ni conciencia.

Clase obrera, otra expresión antigua y en desuso. No sé cómo mis admirados sindicalistas de verdad pueden mantener el tipo y el discurso en estos tiempos de relatos desmovilizadores, de visiones de la historia en las que se da de antemano todo por perdido y se ha establecido una cultura del desprecio hacia el sindicalista. Es raro que los jóvenes confíen en ellos, pero los pocos que quedan son su tabla de salvación frente a la patronal, que cambia de nombre, pero no de objetivo: despido libre, salarios bajos.

Hoy es el día del trabajador y unos pocos irreductibles se manifestarán por las calles con términos de otro siglo: patronal, clase obrera, proletariado. Hace 40 años, hoy era día de manifestaciones en todas las villas y ciudades de Extremadura. En 2019, se celebrarán las imprescindibles y porque no hacerlo sería certificar la defunción del último reducto de la lucha obrera. En esas manifestaciones, los sindicalistas de verdad volverán a enarbolar banderas, a gritar eslóganes tan viejos que nadie se atreverá a tuitear. Son sindicalistas auténticos: tan antiguos, tan necesarios.