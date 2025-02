Elogio del cocido

Comenta Compartir

Hoy he comido en mi casa un cocidito extremeño, guisado con mucho empeño al relumbro de la brasa. Era un cocido completo, con todos los ingredientes que muchas de nuestras gentes se echan en su coleto. Pata y oreja del cerdo, el chorizo y la morcilla, tocino de pancetilla y del pollo algún recuerdo. Jarrete de buen vacuno, hueso de caña y costilla, zanahorias de Castilla y de nabos. pues alguno. Y el ingrediente esencial, la legumbre más señera que en mi tierra se venera como si fuese el Grial: las simientes escogidas que se dejan en remojo y por milagro-no antojo- amanecen bendecidas. Me refiero a los garbanzos y me angustio pues no hallo, ni aun buscando de soslayo, otra rima que 'Betanzos'. Mas recuerdo que en Galicia también se cuece el cocido, y es también enlentecido el garbanzo con pericia. Y en Pamplona y en Linares, y en Marchena y en Toledo. en el Ibérico Ruedo es el rey de sus manjares.

No hay región, así lo entiendo, de esta España tan dispar que no haya visto en un lar esa cazuela cociendo, al tiempo que expande ufana aromas de pura alquimia -fruto de una mezcla eximia- que escapan por la ventana.

Pero en los tiempos modernos, en que todo es un correr, ya pocos pueden comer esos garbancitos tiernos. Comidas precocinadas, sopas de sobre, la pizza o la tortilla castiza que venden plastificada. Nadie cocina despacio, como se estilaba antaño, hoy parecemos rebaño en un redil sin espacio. Ojalá vuelvan los días en que a nadie preocupaba si el colesterol brincaba o el azúcar te ascendía. Cierto que en temprana fecha la gente se nos moría (del riñón, de perlesía, de infectársele una brecha.) y que la vida era estrecha, pero, al menos, fenecía tras vivir con alegría lustrosa y bien satisfecha.

Y en otra olla distinta -la Marmita Nacional-, se cuece, pero muy mal, una sopa variopinta. En un inmenso perol sobre un fuego destellante, hierve un caldo delirante: el consomé español.

Del Congreso se trajeron manojos de frases huecas, cuarto y mitad de unas muecas y un tazón de trampantojos. De los debates simplones, si acaso gramos de ideas, sofritos de verborreas y de poses, diez porciones. Tras la campaña en comicios, se recogen mil cogollos de promesas sin meollos, hijas del escaso juicio de quien sin contar con medios, promete el oro y el moro: para unos un tesoro y para otros mil predios. Además a la marmita, se la añaden unos plagios, cajas en 'be' y presagios de una discusión cainita. Y un majado de ocurrencias, dislates bien especiados, tópicos fileteados y unas tazas de imprudencias.

Todos estos ingredientes, vanse nutriendo el puchero, y al crepitar de un gran tuero de esta fogata imponente, se esparce por toda España un vapor desagradable, un olor insoportable como el sebo de cucaña. Y el sufrido ciudadano aguanta como un Tancredo, aunque ya le importa un bledo este cocimiento insano.