Restricciones covid: El día 20 se eliminan las mascarillas de las aulas en Extremadura y se acaba la separación en el recreo

Después de dos años de pandemia los escolares extremeños volverán a ver la cara de sus profesores y sus compañeros en las aulas. La Consejería de Educación ha enviado una carta a los colegios e institutos de Extremadura en la que confirma que el día 20 se levantarán la mayor parte de las restricciones que sufren las escuelas debido a la pandemia del covid 19. Entre otros cambios, no será necesario llevar mascarilla en las aulas y se terminará con la separación por clases en los recreos.

«Acorde con la progresiva flexibilización de las normas sanitarias, desde la Unidad para la gestión de casos COVID-19 queremos anunciaros las siguientes medidas que afectan a la organización de los centros escolares», empieza la carta enviada por Educación que señala que todo entrará en vigor el próximo 20 de abril coincidiendo con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la norma por la que se elimina la obligatoriedad de usar mascarilla en los interiores de centros escolares.

«En este sentido, conviene recordar que la no obligatoriedad del uso de mascarillas no implica la obligatoriedad de no llevar mascarilla», matizan desde la consejería, es decir, que los escolares que lo deseen podrán acudir al aula con esta protección. Educación pide, además, que se evite desde los centros estigmatizar a las personas que, por su vulnerabilidad clínica, mantengan el uso de las mascarillas cuando no sean obligatorias.

Educación recomienda el uso de la mascarilla a los docentes vulnerables a la enfermedad y recuerda que la puede llevar quien lo desee

Así mismo, recomiendan el uso de la mascarilla a los docentes con factores de vulnerabilidad.

Las mascarillas solo serán obligatorias para los mayores de 6 años que usen el transporte escolar al ser considerado transporte público, uno de los supuestos en los que se mantiene esta protección.

¿Qué se podrá hacer ahora en los colegios?

Además de eliminar el uso de las mascarillas en las aulas, las distintas clases de colegios o institutos volverán a relacionarse entre ellas. Se elimina la separación obligatoria en los recreos, por lo que se quitarán las vallas y las cintas que han partido los patios en fragmentos estos años.

Los centros también han sido informados que se eliminan las restricciones para organizar actividades extraescolares y complementarias en los edificios públicos. «Se permitirán excursiones y viajes sin ninguna restricción, salvo las que siguen vigentes para la población general», añaden.

La nueva norma también establece que se permitirán las graduaciones con presencia de las familias en los centros educativos, aunque en caso de aglomeraciones, se insta a hacer un uso responsable de la mascarilla si no hay buena ventilación o distancia interpersonal.