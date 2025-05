Elena Manzano asegura que la Junta presentará los Presupuestos de 2025

Juan Soriano Miércoles, 23 de octubre 2024, 12:54 Comenta Compartir

«Se van a presentar, sin ninguna duda». La consejera de Hacienda de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, insiste en que el Gobierno de María Guardiola llevará al Parlamento regional el proyecto de Presupuestos autonómicos del próximo año. Pero sigue sin desvelar cuándo.

El Estatuto de Autonomía de Extremadura exige que las cuentas se presenten antes del 15 de octubre del año anterior a su aplicación. De esa forma, la tramitación ya va tarde, por lo que Manzano ha afirmado que «queremos que sea inminente».

La consejera de Hacienda ha afirmado que las cuentas ya están elaboradas, pero que no se presentan por respeto institucional. Como ha recordado, el Gobierno regional del PP no tiene mayoría en la Asamblea de Extremadura, por lo que necesita el apoyo de los grupos de la oposición.

Como afirma que la negociación sigue abierta, no ha querido comprometer ninguna fecha concreta de presentación del proyecto de ley en la Asamblea. Pero ha asegurado que ese paso se dará, con lo que el Gobierno regional no recurrirá directamente a la prórroga de las cuentas de este año. Una opción que se activará de forma automática el 1 de enero en caso de que en esa fecha no haya unos nuevos Presupuestos autonómicos para 2025.

La consejera de Hacienda insiste en que espera «propuestas concretas» de los grupos de la oposición para modificar las cuentas ya elaboradas y presentar el proyecto. Pero las opciones siguen siendo complicadas.

En el caso de Vox, el PP necesita su voto a favor para aprobar las cuentas ante un eventual rechazo por parte del PSOE y de Unidas por Extremadura. Pero la formación que preside Santiago Abascal reclama oponerse al reparto de migrantes que promueve el Gobierno de Pedro Sánchez, algo que la Junta no quiere admitir.

En cuanto a los socialistas, bastaría con su abstención para sacar adelante los Presupuestos. Pero a cambio exigen cuestiones que el PP no quiere aceptar, como la recuperación del impuesto de patrimonio y el de viviendas vacías, así como otras rebajas fiscales y la vuelta a los comedores escolares gratuitos.

Manzano ha afirmado que el Gobierno regional ya ha respondido a esas medidas, indicando que la rebaja fiscal del IRPF que propone el PSOE beneficiaría sobre todo a rentas de 60.000 euros anuales. Por ese motivo, sigue esperando unas propuestas que sean más factibles para tratar de llegar a un acuerdo sobre las cuentas autonómicas del próximo año.