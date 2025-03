La electrónica sanvicenteña que triunfa en Estados Unidos

Ser de San Vicente de Alcántara, una localidad de unos 5.000 habitantes, y sonar en diferentes radios de Estados Unidos, México, Alemania, Polonia, Canadá ... y Reino Unido no es algo que pase todos los días. Esto es lo que le ha sucedido a Daniel Rato, conocido como 'Mala Sangre'.

El artista sanvicenteño utiliza sintetizadores, 'samples' y muestras que «retuerce» hasta crear sonidos únicos que entran dentro del universo de la «electrónica oscura», un tipo de música experimental que surge del «apetito voraz» del cantante a la hora de escuchar e investigar, y que él define como «electrónica oscura, de alta energía y con componentes experimentales».

«Una de mis máximas como artista es la búsqueda de la originalidad, y la electrónica experimental es prácticamente un campo sin normas. Esa es la parte más atractiva de ella. Aunque mis canciones no podrían considerarse experimentales de facto, sí es mi lugar principal para inspirarme», explica.

El artista lleva 20 años dedicándose a la música bajo la cultura de 'Do it yourself' y que, según apunta, se trata de una corriente que defiende dentro del ambiente punk y hardcore que si no te gustan las opciones de ocio de tu pueblo o ciudad, puedes crear unas propias. Y así ha sido. Daniel Rato ha formado parte de este movimiento que aúna música, pintura, dibujo con debates, festivales solidarios y visionados de documentales. «Era como una especie de colectivo artístico con infinidad de inquietudes y energía. Para mí fue el lugar perfecto donde poder enamorarme de la música y lanzarme a crearla sin complejo alguno», refleja.

Tras el éxito de su tema 'Fear Is Your Only God', que triunfó en Finlandia e Islandia y del se hicieron eco en medios de comunicación y que se coló en anuncios de marcas, ahora lanza su nuevo álbum titulado 'The 5 murders of the modern human'.

Este disco cuenta en cada canción el proceso de un individuo que se introduce poco a poco en el mundo de las redes sociales que, aparentemente es divertido e inocente, pero que acaba absorbiéndolo por completo. Es una propuesta «personal y arriesgada» que está teniendo muy buena acogida y que se ya ha radiado en países como Estados Unidos, Polonia, Reino Unido y España.

La composición que no deja indiferente a nadie, que es autoproducido desde un 'home studio' y que complementa las historias complejas con el diseño de imágenes, portadas y vídeos cortos que ayudan a entender el contexto de cada canción.

Sus conciertos van acompañados de un juego de luces que se funde con la 'performance' y con el público y que se inspiran en el video-art gracias al trabajo de su amigo y compañero Roberto Magro, de Magson Audiovisuales.

A pesar de todo, 'Mala Sangre' confiesa que aún no es consciente de cómo su música llega a tantas personas y de lo afortunado que es por poder vivirlo.

Además, reivindica la falta de una industria potente en la región, un hecho que le frena a la hora de poder hacer conciertos y asistir a festivales, aunque no se plantea la idea de mudarse de su tierra.

Si 'Mala Sangre' tuviera que quedarse con una de sus actuaciones, sería con la realizada en el festival 'SubeRock' de San Vicente de Alcántara y que define como «la mejor noche que ha vivido como artista».

Si pudiese colaborar con un artista, confiesa que sería con 'ARCA'. «Su mera existencia es un desafío para las mentes cerradas y una oda por los derechos de las personas transgénero. Aparte, me parece una de las artistas más originales y potentes del panorama actual». Y si quieres iniciarte en su música recomienda 'Meta_violence'.