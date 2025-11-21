Las elecciones de Extremadura estrenan las listas cremallera que alternan hombres y mujeres

Las elecciones de Extremadura estrenan las listas cremallera en el conjunto del país. Las once formaciones que concurren a los comicios autonómicos del próximo ... 21 de diciembre alternan a hombres y mujeres en sus candidaturas a la Asamblea, porque a ello obliga la ley electoral tras la reforma aprobada en agosto de 2024.

Las Cortes Generales aprobaron esta última reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general (LOREG), que introduce la obligación de las candidaturas a las elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas de presentar listas cremallera. Estas listas se distinguen por el hecho de alternar candidatos de género femenino y masculino, garantizando en la práctica la plena paridad en las candidaturas electorales.

Hasta entonces, hasta que en agosto de 2024 se aprobó esta reforma, la LOREG, a través de su artículo 44 bis, solo obligaba a los partidos a constituir sus listas electorales de forma que ninguno de los dos sexos lograra una representación inferior al 40% o superior al 60%. La introducción de esta norma, en 2007, supuso un refuerzo notable de la participación de la mujer en los procesos electorales, que alcanza ahora la estricta paridad tras el último cambio aprobado que se estrena en los comicios extremeños y que deberá reproducirse en las citas electorales que se vayan sucediendo, en cumplimiento de una medida que no se aplicará en los municipios de menos de 5.000 habitantes.

La obligación de presentar listas cremallera garantizará la elección de un mayor número de mujeres y modificará la composición de las cámaras autonómicas. Tendrá una consecuencia directa, de hecho, en la nueva Asamblea de Extremadura en el caso del grupo parlamentario de Vox, integrado hasta el momento por cinco hombres, siendo el único de los cuatro partidos con representación en el Parlamento autonómico, junto con PP, PSOE y Unidas por Extremadura, que no contaba con ninguna mujer.

Las mujeres de Vox

Esta situación cambiará a partir del 21 de diciembre porque, en cumplimiento de la reforma de la ley electoral, el partido que lidera Santiago Abascal alterna ahora como el resto de formaciones políticas a hombres y mujeres en las candidaturas con las que concurrirá a las elecciones autonómicas.

Si bien tanto la lista presentada por Cáceres como por Badajoz están encabezadas por hombres, con el actual portavoz del grupo parlamentario Óscar Fernández por la cacereña como candidato a la Junta y Ángel Pelayo Gordillo, presidente del grupo parlamentario y senador autonómico, por la pacense, son dos mujeres las que van de número dos por ambas y las que se alternan en el resto de puestos de salida.

De este modo, en el caso de la candidatura cacereña, tras Fernández se sitúa Inés Checa Mallebrera, jurista y mediadora, con formación en radiodiagnóstico y medicina nuclear. «Muy vinculada al mundo del perro, la genética y la conservación de razas autóctonas y defensora firme de los valores de familia», concreta Vox en una nota de prensa.

En el número tres va Álvaro Sánchez-Ocaña, actual diputado y concejal en el Ayuntamiento de Plasencia, y en el cuarto Beatriz Muñoz Rodríguez, natural de Talayuela. Licenciada en Derecho, es secretaria-interventora del ayuntamiento de su localidad y también «defensora de la vida familiar, los animales y el entorno rural». El número 5 de la candidatura por Cáceres lo ocupa Alfredo Galavís Melara, técnico superior en Administración y Finanzas, asesor de empresas y mediador de seguros. «Afiliado a Vox desde 2019, es gerente provincial de la formación, ganadero, aficionado a la caza y profundamente ligado al campo extremeño».

Tras Ángel Pelayo Gordillo, como número dos en la candidatura pacense se sitúa María Jesús Salvatierra, concejala en el Ayuntamiento de Badajoz desde 2024. «Farmacéutica de larga trayectoria profesional, representa un perfil volcado en la salud pública y en el servicio a la comunidad».

El puesto número 3 lo ocupa el hasta ahora diputado autonómico Javier Bravo Arrobas y en el cuatro aparece Eva María García Alegre, abogada en ejercicio y mediadora civil y mercantil, con máster en Gestión de Administración Pública. «Amante del senderismo, el campo y el esquí, aporta una visión técnica y experta en gestión pública», detalla Vox. En el número 5, Juan José García, diputado hasta ahora también en la Asamblea de Extremadura.