Pajuelo, sobre alcohol y menores: «El ejemplo suele ser el de las generaciones por encima»

Como psicólogo que ha trabajado en equipos de orientación educativa, Carlos Pajuelo no pasa por alto lo presente que está el alcohol en la sociedad española pero, para explicar su ingesta en menores, añade otras reflexiones, como la imitación o que algo que se ... ve como un problema no se aborde con la suficiente seriedad, además de la falta de alternativas reales.

«A partir de los 14 años empiezan a socializarse y el ejemplo suele ser el de las generaciones por encima, por eso cuando tienen cierta edad van al botellón, pero es que los de diez años ya hacen lo que yo llamo el 'chuchellón', que no es más que juntarse al lado de las tiendas de chuches, así que solo es cuestión de tiempo porque la idea de parecer mayores siempre ha sido atractiva para los niños, por no hablar de que muchas veces escuchan en casa la frase de 'a ver cuándo te portas como una persona mayor'».

Cuando llega 'alegre'

Por otro lado, reconoce que entra dentro de lo normal que alguien de 14 años quiera probar cosas. «Pero no prueba el alcohol porque esté desesperado o diga qué asco de vida, eso puede ocurrir, pero más bien a partir de los veinte años».

Según Pajuelo, se ha normalizado el botellón porque tampoco hay suficiente alternativa. «Vale, existe un Centro Joven, pero es que adolescentes los hay a miles. Desde el punto de vista social les decimos que son unos niñatos y que tienen de todo, ¿pero están las ciudades preparadas para ellos?, ¿tienen alternativas divertidas? Hogares del pensionista hay muchos, supongo que porque estos sí son votantes», señala.

En cuanto a los padres, considera que «deben hablarles seriamente del alcohol a sus hijos. No enfadados en plan 'te vas a enterar como te emborraches' sino explicarles que si alguna vez eso ocurre que los amigos lo llamen por teléfono, o bien explicarles la realidad de después de beber o los perjuicios que tiene para alguien en desarrollo. Los padres deben estar atentos al ocio, que no vean que te chupas el dedo o que miran hacia otro lado y no le dan importancia si alguna vez llega a casa algo 'alegre'».