El ejemplo de Modesto

Pintores y Menacho agonizan. Los alquileres caros y el comercio 'online' son algunas de las causas del desastre, pero la verdadera razón son los centros ... comerciales. En Pintores y Moret, según contaba María José Torrejón el pasado jueves en el HOY, hay 24 locales vacíos, el 37% del total. Sin embargo, los cierres de locales en Menacho o Pintores, las calles tradicionales de Badajoz y Cáceres, no se repiten en otras calles clásicas de la región. En la calle del Sol placentina y en Santa Eulalia en Mérida se mantiene una actividad comercial razonable y, aunque cierren algunas tiendas, la sensación no es tan deprimente como en Menacho y Pintores. Caso aparte es la de la calle comercial más pujante de Extremadura: la avenida de la Constitución y su prolongación en la calle Ramón y Cajal en Don Benito. La última vez que paseé por allí, la lista de tiendas locales y nacionales era interminable: Stradivarius, Idea, Lefties, Rafaelo, Toy Planet, Kiddys Class, Pull & Bear, Next, Casa de los Bolsos, Álvaro Moreno y, ya en Ramón y Cajal, Woman Secret, Springfield, Punto Roma, Bershka, Alain Aflelou, Gocco, Pepita Dueñas, Misako, etcétera.

No hace falta ningún análisis de mercado para entender que si las calles comerciales de Plasencia, Mérida y Don Benito gozan de buena salud, es porque en esas ciudades no hay centros comerciales tan pujantes como El Faro o el Ruta de la Plata ni van abrir más: Way Cáceres. En el exhaustivo informe sobre las calles comerciales de Cáceres, se recogía que en Pintores hay 40 locales comerciales, de los que han cerrado 13, y en Moret, 25 con 11 cerrados. Los últimos, la histórica zapatería de Mamen Peña y el popular bar de pinchos Lizarrán, aunque parece que la racha seguirá con la tienda urbana de Decathlon en cuanto abra la gran superficie de esta marca en Way Cáceres. Resulta significativo que, mientras la zona histórica de compras languidece, el ensanche y los barrios resucitan. Así, Lizarrán ha abierto local en la llamada 'zona de los obispos' y solo hay que darse una vuelta por allí para comprobar el lleno en su terraza. Pero es aún más llamativo el movimiento en la calle Antonio Hurtado y su entorno, donde entre agosto y septiembre han abierto o abrirán la nueva frutería y tienda para todo Modesto Market, cuyo horario se adecúa a las necesidades de la clientela, cerrando por las mañanas a las 15.00 horas, por las tardes, ya anochecido y abriendo los domingos de 09.00 a 15.00 horas. Además, abren estos días dos nuevas carnicerías: El Lobo y El Túnel (heredera de otra de toda la vida), una franquicia de comida se instalará donde estaba el restaurante Yoisho, que con el restaurante Pekín se ha trasladado a un local formidable de Arturo Aranguren. Y en la avenida de la Bondad ha abierto Mío Papi, un bar con la mejor sombra matinal de Cáceres, heredero del popular Dioni, con cocina tradicional con toques colombianos... Y la apertura es un éxito. Se repite así una tendencia que no afecta solo a Cáceres, sino a las ciudades monumentales en general: el turismo expulsa a los ciudadanos del centro por la proliferación de apartamentos tipo Airbnb y el comercio y los nativos se trasladan a la periferia. Se buscan soluciones, pero la primera es la misma que ha adoptado Modesto Market: adaptar los horarios y la oferta a las necesidades de los clientes; en el caso de Pintores y Moret, los turistas que se mueven por esas calles, pero también los cacereños, que, por ejemplo, si quieren comprarse un sombrero Panamá han de acercarse a la calle del Sol de Plasencia porque en Cáceres no hay ninguna sombrerería bien surtida. En fin, se aceptan ideas.

