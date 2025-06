Egipto impide a varias extremeñas viajar hasta la frontera Palestina

María Isabel Hidalgo BADAJOZ. Lunes, 16 de junio 2025, 17:05 Comenta Compartir

Ana, Cristina y Gloria, llegaron a El Cairo, en Egipto, para participar en el movimiento de apoyo a Palestina que ha organizado una marcha de 48 kilómetros a pie para llegar a Rafah. El objetivo de estas vecinas de Almendralejo, Badajoz y Alburquerque no es otro que participar en la movilización internacional 'Marcha global a Gaza' en la que hay implicadas más de tres mil personas de diferentes países que quieren llegar caminando hasta el único paso fronterizo entre Egipto y Palestina.

Un recorrido de 48 kilómetros que tenían previsto comenzar ayer desde Arish para llevar ayuda humanitaria y crear presión moral y mediática. «Nosotras no teníamos interés de llegar a Gaza ni a Israel. Queríamos llegar a la frontera de Rafah porque allí hay más de tres mil camiones con ayuda humanitaria que no están pudiendo entrar. Están matando de hambre a la población palestina, y nosotros tratábamos de llegar allí para visibilizar este genocidio», contaba ayer Gloria a HOY indignada por la situación.

Estas extremeñas son solo tres de las diez que han ido con la delegación que ha partido desde la región para participar en la marcha. Cuentan que el problema no es que no les hayan dejado pasar la frontera, sino que ni tan siquiera les han dejado salir de la capital de Egipto. De hecho, una de las diez extremeñas que iba en el grupo no pudo llegar al punto de encuentro y fue deportada. «Hay muchos que ni siquiera han podido entrar a la ciudad, les han retenido y les han deportado a sus países de origen», explicaba.

Muchos han aprovechado que están en paro o se han cogido vacaciones en el trabajo para hacer este viaje solidario. Otros son autónomos y se han tenido que organizar para poder llegar hasta Egipto, pero pese a ello no van a poder cumplir su objetivo, y ahora están pendientes de poder volver a sus casas.

Además, han acudido a esta convocatoria porque desde hace varios años están organizadas para brindar apoyo a Palestina. De hecho, ayer se celebraron 18 manifestaciones en diferentes poblaciones de Extremadura, entre ellas Badajoz, Mérida, Cáceres, Zafra o Miajadas.

El objetivo de estas concentraciones, y de su viaje es denunciar el genocidio que se está cometiendo en este país como consecuencia de la guerra entre Israel y Palestina.

En la marcha que no pudo salir ayer desde Arish, ubicada al nordeste del Cairo, participaban más de 3.500 personas, que iban a acampar dos días de Rafah. «Había el convencimiento general de que creía Egipto iba a facilitar la marcha, pero entendemos que la situación de este país también es complicada y no está dando facilidades», subraya.

Para intentar salir de la ciudad, las tres extremeñas han viajado hasta El Cairo bajo el perfil de turistas y allí se movieron en coche en lugar de hacerlo en los autobuses que en un primer momento planteó la organización. «Aún así retuvieron y quitaron el pasaporte a unas 300 personas en el primer peaje. Más de 1.200 personas llegamos al segundo peaje donde nos retuvieron los pasaportes, lo que nos obligó a salir de nuestro papel de turistas», aseguran.

En este sentido, recuerdan que ellas han viajado hasta allí por la inacción de los gobiernos de Estados Unidos y Europa. «Muchos de ellos están siendo cómplices y partícipes de estos genocidios y queríamos al menos visibilizar las cosas y que los gobiernos se sientan implicados con lo que está pasando en Palestina».