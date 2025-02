Eficacia extremeña

Me encanta vacunarme. Me gusta llegar al hospital y encontrarme una cola ordenada y tranquila, los ciudadanos esperando su turno con la mascarilla puesta y ... separados por un metro y medio de distancia. Me gusta que nadie cuente historias truculentas de vacunaciones para atemorizar y disfruto del orden, de la convicción, de la organización...

Un amable guardia de seguridad está en la puerta del hospital e invita a ir pasando y a colocarse sobre la línea roja que marca los puestos y las distancias. A pesar de la cola de 250 metros, no hay que aguardar casi nada y enseguida accedes al hospital. Una vez dentro, la fila avanza sin prisa ni pausa. Nos aborda una enfermera con una pistola-termómetro y nos toma la temperatura. Avanzamos. Largos pasillos, señalización correcta, sillas para sentarse en un lateral. Una sanitaria sale a interesarse por cada uno de nosotros: «¿Es alérgico a algún medicamento, está tomando antibióticos?». Los más hipocondriacos le consultan sobre comidas, sobre efectos secundarios, sobre analgésicos y la profesional responde con una sonrisa, extendiéndose en informaciones y tranquilizando. La cola avanza inexorable y ya se ven los puestos de control. Los ciudadanos sacan su tarjeta sanitaria o su documento de identidad.

Tenemos un complejo tan grande de improvisadores, barullas y desorganizados que cuando te encuentras con un proceso de vacunación ejemplar y admirable no te lo crees, pero como nada falla y la precisión es de reloj suizo, y no solo en la tercera dosis, sino también en la primera y en la segunda, pues empiezas a convencerte de que igual no somos tan inútiles y cuando nos ponemos hacemos las cosas bien.

Reloj suizo... Hay países que tienen ganada desde hace años, quizás siglos, la imagen de eficacia y precisión. Suiza es uno de ellos. Alemania es otro. Eficiencia alemana, se dice... Mentalidad alemana, se alaba... Hace años estuve en Alemania con un intercambio escolar y los trenes se retrasaban, los policías eran estrictos o pasotas, dependía, y en las aulas, los alumnos comían mientras el profesor explicaba, y hablaban, y se distraían. Eso sí, en la música eran formidables y eran capaces de montarte un ópera con orquesta y cantantes bachilleres para una función de fin de curso. Pero en cuanto a la perfección alemana, aquel viaje desnudó algunos tópicos.

Los contagios en Alemania, los ciudadanos sin mascarilla y los problemas de vacunación nos demuestran que no hay países perfectos, sino actividades y procesos bien organizados o no. Lo de la mascarilla en Europa es un pitorreo auténtico. El otro día leía en la prensa francesa que los españoles parecemos los japoneses de la Unión Europea por nuestra disciplina enmascarada. Lo suscribo.

Pero volvamos al hospital Virgen de la Montaña de Cáceres, que rinde sus últimos servicios sanitarios antes de convertirse en la joya de la danza y la música. Llego ante la señora que apunta mis datos y me entrega un papel donde se especifica que mi tercera dosis será de Moderna, donde se recogen los posibles efectos secundarios y qué hacer para combatirlos.

Prefiero no leerlo, ya lo haré en casa. Adelante. Una profesional de la sanidad me lleva hasta una silla, otra profesional muy joven me pincha. Sé que me ha pinchado porque lo he visto. Me pregunta si me ha dolido, le confieso que ni me he enterado. Me indican que espere en la antigua capilla. Cinco minutos. No pasa nada, salgo, camino por la calle que rodea el hospital orgulloso de vivir en un país donde hay cosas que funcionan. Eficiencia española, eficacia extremeña.