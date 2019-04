El efecto de un gusano en pinos extremeños hipoteca las madereras salmantinas El alcalde de Navasfrías en la zona de monte público afectada por las restricciones. :: s.g. La aparición del nematodo en Valverde del Fresno restringe los movimientos en un ratio de 20 kilómetros SILVIA G. ROJO CIUDAD RODRIGO. Sábado, 27 abril 2019, 08:58

Se llama nematodo de la madera del pino, una especie de gusano que ataca a este tipo de árboles y que por segunda vez ha aparecido en el término municipal de Valverde del Fresno, Cáceres. La normativa comunitaria es muy estricta en este sentido y con el objetivo de evitar su posible expansión, se ha establecido un cordón de seguridad que afecta a 20 kilómetros a la redonda y que supone limitaciones a la hora de poder cortar la madera.

El radio diseñado incluye dentro de la zona afectada a la localidad salmantina de Navasfrías. «Nos han demarcado unas 4.800 hectáreas, alrededor de 800 son de particulares y el resto de propiedad municipal», explicaba el alcalde, Esteban Alfonso González, que recuerda que «esto es lo que da vida al pueblo y llevábamos más de seis años sin poder gestionar la madera. Ahora que podemos nos lo vuelven a quitar; no lo entendemos».

A partir de este momento, y durante un periodo de cuatro años, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León ha demarcado esta superficie en la que se deben adoptar medidas fitosanitarias de emergencia para el control del nematodo. Entre otras medidas, exigen que los restos deben quedar triturados en menos de tres centímetros y la madera que salga, se debe astillar o cubrir. Esas cortas precisan para abandonar el lugar, un visado de Medio Ambiente y se reciben de manera específica en el punto de destino donde se tratan en un horno a altas temperaturas. Es más, si un camión con madera quiere cruzar por la zona afectada, venga de donde venga, también precisa estar cubierto. Por lo tanto, no es que no se pueda cortar la madera pero a efectos prácticos, no es rentable, detalla el edil.

Por último, insiste en que el nematodo «no es una plaga, es uno que ha aparecido en Extremadura y entre esa zona y esta hay un cordón por donde no puede venir. Va por la parte de Cáceres pero ellos se sientan, cogen un compás y cierran 20 kilómetros a la redonda, caiga quien caiga, sin tener en cuenta las barreras naturales por donde no puede pasar». El Ayuntamiento de Navasfrías y sus vecinos no son los únicos perjudicados, también está afectada la localidad de El Payo (100,65 hectáreas) aunque en mucha menor medida, y a los maderistas y serrerías de la zona.