Educación vuelve a alertar a las familias para pedir «precaución» por el temporal de este miércoles Al igual que hace justo una semana, los colegios solicitan a través de Rayuela que tengan cuidado en los desplazamientos

Se espera que la lluvia afecte a varias comarcas a la hora de la salida de los colegios.

La Junta de Extremadura ha vuelto a alertar a los padres a través de los centros educativos para que se tomen medidas preventivas ante el temporal de lluvia, viento y tormentas que afecta a la región este miércoles.

Como ya pasó hace justo una semana, debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas, los colegios han informado a las familias de la situación a través de la plataforma Rayuela.

El riesgo que supone la gran cantidad de agua acumulada que se registrará durante las próximas horas y las rachas de aire que se esperan, han elevado la alerta en Extremadura a nivel naranja, que representa «peligro importante».

Ampliar Mensaje eviado a los padres a través de Rayuela por el frente frío. HOY

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisan de que frente frío barrerá la región de oeste y se ha activado el aviso naranja en las Vegas del Guadiana, Meseta cacereña, Tajo y Alagón y el norte de Cáceres, donde se esperan lluvias acumuladas de hasta 30 litros en una hora. La agencia meteorológica también reseña que en el norte se podrían dar acumulados de 60 litros en 12 horas y que «se alcancen en poco tiempo»..

Ante estas circunstancias, la Consejería de Educación ha solicitado a los espacios educativos que extremen las precauciones en sus recintos e instalaciones. Así, ha recomendado «extremar las medidas en los accesos y entornos de los centro, evitando zonas de posible acumulación de agua», indican en el mensaje.

A su vez, los centros han lanzado un mensaje a las familias para hacerles partícipes de esta situación de alerta y pedirles «prudencia» y cautela.

Los colegios e institutos de la región han informado a los padres y al alumnado de los avisos meteorológicos activos y del riesgo que representan. En ese sentido, han incidido en la necesidad de actuar con prudencia en los desplazamientos.

«Mantengan comunicación con su ayuntamiento y con los servicios de emergencia locales ante cualquier incidencia», apuntan desde los espacios educativos.