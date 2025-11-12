Educación suma una decena de llamamientos urgentes ante la dificultad para cubrir vacantes

En poco más de dos meses de curso escolar la Consejería de Educación ha realizado ya una decena de llamamientos urgentes. Esta fórmula, ideada ... como excepcional para cubrir una vacante docente, se está convirtiendo en una medida ordinaria. El motivo radica en la dificultad para encontrar profesores de algunas especialidades.

Matemáticas, música, sistemas electrónicos, sistemas electrotécnicos y automáticos, procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico, sistemas y aplicaciones informáticas y piano son las especialidades que han centrado el último llamamiento urgente lanzado por la Consejería de Educación.

Una posibilidad, como se recoge en las instrucciones que regulan esta cobertura extraordinaria, «debido a la urgencia que requiere la cobertura de determinadas plazas vacantes en los centros públicos docentes no universitarios de Extremadura». Para ello, «se ha acordado que, de manera puntual y atendiendo a las singularidades del centro educativo, las vacantes ofertadas en al menos un llamamiento que no hayan sido adjudicadas serán susceptibles de ser cubiertas con carácter extraordinario mediante llamamientos urgentes».

Es el mecanismo que queda para cubrir una vacante docente cuando las listas ordinarias, supletorias y extraordinarias de cualquier especialidad están agotadas o los aspirantes que integran las mismas rechazan la vacante. Pero los requisitos para participar en un llamamiento urgente son mínimos. Si las listas ordinarias y supletorias se conforman con aspirantes que han participado en un proceso selectivo, las extraordinarias están desligadas de las oposiciones pero se elaboran a partir de una convocatoria en la que se valoran los méritos, a diferencia de los llamamientos. El único requisito para participar en estos es tener la titulación y el máster obligatorio de formación del profesorado para optar a plazas concretas.

Respecto a las listas, la Consejería de Educación explica que quienes finalizan una sustitución vuelven a incorporarse a ellas y que «en todas las especialidades existen integrantes, pero que no se encuentran activos por diversos motivos, tanto profesionales como personales, lo que puede llevar a que no participen en determinados llamamientos o que rechacen plazas cuyas condiciones no se ajustan a sus intereses». Añade al respecto que «la zonificación también influye en este fenómeno, pues una persona puede optar por no presentarse a una convocatoria concreta de una especialidad, pero sí hacerlo en otra posterior si la ubicación de la plaza o su configuración zonal resulta más conveniente».

Las nuevas listas

Con el fin de reducir los llamamientos urgentes, Educación convocó el pasado febrero listas extraordinarias en 23 especialidades en las que estaban agotadas. El objetivo era que se pudiera tirar de ellas a partir del 1 de septiembre, precisamente para evitar los llamamientos, pero a día de hoy, aunque ya se han publicado los listados provisionales con más de 4.000 inscritos, aún no están operativas.

«El proceso de utilización de las listas extraordinarias es un procedimiento garantista, que ha de desarrollarse cumpliendo rigurosamente todos los plazos y requisitos legales establecidos en la normativa vigente, lo que puede influir en los tiempos de respuesta ante las necesidades urgentes de cobertura de plazas», argumenta la Consejería de Educación.

No obstante, el departamento que dirige Mercedes Vaquera cree que, pese a que estas listas «pueden aliviar parcialmente la situación en algunas especialidades, evitando que determinadas plazas lleguen a un llamamiento urgente, no resolverá el problema en su totalidad». La consejería apunta al respecto que «en varias especialidades simplemente no existen suficientes personas que cumplan los requisitos de titulación necesarios para ejercer la docencia» y, en otros caso, aun existiendo, «no muestran interés en hacerlo en un momento dado».

Por eso, resume, «esta realidad se refleja empíricamente en la existencia de llamamientos urgentes que permanecen sin cubrir, a pesar de que en ellos puede participar cualquier persona que disponga de la titulación específica y del máster de formación del profesorado».