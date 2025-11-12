HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aspirantes a una plaza docente en un examen de oposición en Extremadura. HOY

Educación suma una decena de llamamientos urgentes ante la dificultad para cubrir vacantes

La consejería cree que la entrada en vigor de las listas extraordinarias convocadas en febrero «puede aliviar parcialmente la situación»

Ana B. Hernández

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:40

En poco más de dos meses de curso escolar la Consejería de Educación ha realizado ya una decena de llamamientos urgentes. Esta fórmula, ideada ... como excepcional para cubrir una vacante docente, se está convirtiendo en una medida ordinaria. El motivo radica en la dificultad para encontrar profesores de algunas especialidades.

