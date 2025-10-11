Educación y sindicatos retoman el jueves la negociación salarial

Redacción MÉRIDA. Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Las cinco organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación Pública no universitaria (PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT SP) y la consejería de Educación volverán a reunirse el próximo 16 de octubre para retomar las conversaciones sobre la homologación salarial. Como se ha informado, los sindicatos reclaman una subida mínima de 150 euros y la Junta ofrece una máxima de 80 euros.

Las centrales sindicales han informado de que la consejería les ha remitido un correo para conocer su disposición para reunirse el día 16 a las 10.00 horas. En este sentido, confirman su asistencia a dicha reunión, si bien adviertende que «mientras no se produzca la negociación real y el acuerdo de la homologación salarial de los docentes extremeños» no asistirán a otras convocatorias de la consejería, como la Mesa Sectorial del día 14.