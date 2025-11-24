Educación renovará más de 6.000 pupitres y sillas de colegios e institutos

La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura comprará más de 6.000 pupitres y sillas para centros de la región en un proceso ... de renovación que también afectará a cuestiones como el material de laboratorio, didáctico y deportivo.

El Gobierno regional ha convocado un concurso dotado con 3,3 millones de euros y un plazo de ejecución de tres meses para la renovación del mobiliario de centros educativos de la región. Con ello se pretende mejorar las condiciones de un equipamiento que en algunos casos tiene más de 25 años de antigüedad, tal como recoge la documentación del contrato.

El lote principal de este concurso es el destinado a mobiliario general, dotado con 1,78 millones de euros. Según la memoria del contrato, abarca a 235 centros públicos de la región, sobre todo colegios e institutos, aunque también aparecen colegios rurales agrupados, escuelas de idiomas, conservatorios y residencias escolares.

Entre otros productos, este lote contempla la adquisición de 5.982 pupitres de distintos tamaños y tipologías, así como 6.056 sillas para esos pupitres. Educación también incluye en este lote la compra de 783 mesas rectangulares para uso en la etapa infantil, 2.291 sillas para esos puestos y otras mil sillas para mesas de lectura.

Asimismo, se incluyen 352 sillas con pala plegable para diestros y 40 para zurdos, y como curiosidad aparecen diez retratos del rey. También recoge un millar de armarios y otras tantas estanterías de distintos tipos, así como perchas, sillas para profesores y encerados.

El segundo lote se dedica al mobiliario de laboratorio, para las asignaturas de Biología y Geología y Física y Química, a lo que se destinan 324.000 euros. Predominan las banquetas regulables con respaldo y las mesas con pileta, pero también aparecen armarios, tableros de corcho y otros muebles. Serán para ocho institutos de la región de Almendralejo, Azuaga, Badajoz, Cáceres, Llerena y Zafra,

El tercer lote, para 84 centros de la región (algunos también incluidos en otros lotes), es para material didáctico y cuenta con un presupuesto de 389.000 euros. Abarca todas las etapas educativas, desde juegos, tapices de suelo y bloques de construcción para Infantil, hasta equipos para educación musical y mapas para Primaria y microscopios para Secundaria. En este grupo se incluye la compra de instrumentos para conservatorios de música, como dos pianos de concierto, el material más caro de todo el contrato, con un precio de 43.800 euros cada uno.

En cuarto lugar, se emplean cerca de 407.000 euros a la compra de material didáctico de laboratorio para doce institutos de la región. Se trata de microscopios, material para disección, lupas binoculares, colecciones de minerales y equipos para experimentación en materias como electricidad, óptica y mecánica.

Deporte y cocina

El concurso también cuenta con 271.000 euros para la compra de material deportivo para 47 colegios e institutos. En la relación aparecen colchonetas, bancos suecos, espalderas, juegos de canastas para baloncesto y porterías para balonmano y fútbol sala.

El contrato se completa con otros dos lotes. Por un lado, material de cocina-oficio para siete centros de la región, entre ellos dos residencias y una escuela-hogar, para lo que hay un presupuesto de 49.600 euros. Se emplearán en la compra de vasos, cubiertos y platos, pero también dos cocinas industriales, una lavadora y un lavavajillas industrial. Por último, se destinan 84.000 euros a la compra de fotocopiadoras a color para catorce centros.