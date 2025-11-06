Educación premia por primera vez con 2.500 euros a los alumnos con mejores notas en la Selectividad que elijan la UEx

Los alumnos que lograran las mejores notas en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) celebrada el pasado verano y que se hayan matriculado ... en la Universidad de Extremadura (UEx) pueden recibir 2.500 euros como premio a su esfuerzo. La Junta de Extremadura convoca por primera una vez estos reconocimientos a estudiantes que han iniciado este curso sus estudios en la universidad pública de la región.

Estos alumnos optan a lo que la Consejería de Educación llama 'modalidad arraigo', dirigida por tanto a quienes acrediten la nota de acceso más alta en la titulación en la que se encuentren matriculados este curso. Pero la Junta también premiará a los que obtuvieron el curso pasado la calificación más alta de cada carrera de la UEx. Es la denominada 'modalidad talento', dirigida al alumnado de la universidad pública que en el curso 2024/2025 se matriculó en estudios de grado de, como mínimo, 60 créditos y que obtuvo la nota media más alta en la titulación cursada. Estos estudiantes también serán premiados con 2.500 euros.

Una cuantía económica, aclara la Junta en las bases de la convocatoria que ha lanzado, compatible con las becas, premios y exenciones concedidas por cualquier administración pública o entidades privadas para la misma finalidad.

El objetivo de estos premios, a los que se destinan 350.000 euros, es «reconocer públicamente y recompensar al alumnado extremeño universitario que obtiene un rendimiento académico excelente, con el fin de valorar su esfuerzo y dedicación. Igualmente, estos reconocimientos tienen como objetivo servir de motivación al estudiantado, tanto en su proceso de formación académica como en su desarrollo personal», aclara la Consejería de Educación en la orden de la convocatoria publicada en el DOE.

Con estos premios, «queremos recompensar el esfuerzo individual del estudiante, su talento, pero también su tesón, su responsabilidad y en definitiva todas las cuestiones que conforman una trayectoria académica de excelencia, por cuanto la formación y la excelencia académica son valores estratégicos de competitividad». E, igualmente, poner en valor «el compromiso de nuestros jóvenes con esta tierra, queremos valorar el talento extremeño que apuesta por Extremadura y decide seguir formándose en nuestra región por cuanto esta decisión aporta valor al potencial que tenemos».

Los interesados tienen de plazo desde hoy hasta el próximo 20 para presentar sus candidaturas a estos premios.

Requisitos

En el caso de la 'modalidad arraigo', el alumno tiene que estar matriculado en la UEx este curso en estudios oficiales de grado de, al menos, 60 créditos, y haber obtenido la nota de acceso más alta a dicho grado en la PAU realizada en la Universidad de Extremadura, «incluida la fase específica, o en el ciclo formativo de grado superior cursado en un centro de Extremadura. Esta nota no podrá ser inferior a 8,00 puntos, excluida la fase específica«, aclara la convocatoria.

Respecto a la 'modalidad talento', el estudiante tiene que haber estado matriculado en la Universidad de Extremadura durante el pasado curso en estudios oficiales de grado de, al menos, 60 créditos y haber obtenido la nota media más alta de las asignaturas matriculadas en dichos estudios de grado.

Esta nota media no podrá ser inferior, según la rama de conocimiento, a 6,84 puntos en Ingeniería y Arquitectura, 7,21 en Ciencias, 7,62 en Ciencias de la Salud, 8 en Ciencias Sociales y Jurídicas y 8 en Artes y Humanidades.

En ambos casos el alumno tiene que ser propuesto como candidato por la Secretaría del centro de la Universidad de Extremadura donde cursa estudios y debe dar su consentimiento expreso. Las secretarías de los centros de la UEx propondrán, en cada una de las titulaciones impartidas en su centro, a dos personas candidatas a cada modalidad ordenadas de mayor a menor nota. En caso de empate, en 'arraigo' se premiará a la persona que haya accedido a la titulación mediante la PAU y, en 'talento', a la persona que tenga mayor número de créditos superados en sus estudios de grado.

La resolución de los premios será publicada en el DOE en el plazo máximo de tres meses y el abono se realizará en un solo pago mediante transferencia a la cuenta bancaria del beneficiario.