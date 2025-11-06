HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 6 de noviembre, en Extremadura?
Estudiantes extremeños durante la PAU del pasado junio. HOY

Educación premia por primera vez con 2.500 euros a los alumnos con mejores notas en la Selectividad que elijan la UEx

Concederá la misma cuantía a los estudiantes de la universidad pública con las calificaciones más altas en sus grados durante el curso pasado

A. B. Hernández

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:21

Los alumnos que lograran las mejores notas en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) celebrada el pasado verano y que se hayan matriculado ... en la Universidad de Extremadura (UEx) pueden recibir 2.500 euros como premio a su esfuerzo. La Junta de Extremadura convoca por primera una vez estos reconocimientos a estudiantes que han iniciado este curso sus estudios en la universidad pública de la región.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

