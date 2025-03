Educación paga las ayudas a libros de texto de centros públicos con fondos de la concertada

La Consejería de Educación y Formación Profesional recurre a fondos destinados a la enseñanza concertada para hacer frente al pago de las ayudas para material ... y libros de texto de los centros públicos. Esta línea se ha ampliado en algo más de 3 millones de euros ante la falta de consignación presupuestaria, de los que 1,6 millones proceden de colegios e institutos concertados.

Las ayudas a libros de texto se dirigen a familias con determinados niveles de renta, en función del número de miembros, así como a las numerosas. Se conciben como una subvención, pero en realidad están gestionadas por los centros, que entrega lotes a los beneficiarios con el requisito de que los devuelvan al final de cada curso. El objetivo es formar un banco que con el tiempo se vaya nutriendo de material, de modo que al cabo de unos años se pueda disponer de fondos para todos los alumnos, sean o no perceptores de la ayuda.

La Junta de Extremadura viene dedicando en los últimos años 7 millones de euros a la compra de libros de texto y material escolar. De esa cantidad, en torno a 950.000 euros son para concertados, para lo que se convocan unas ayudas a las familias. El resto, algo más de 6 millones, es para colegios e institutos públicos. También deben ser solicitadas por los usuarios, pero en este caso el gasto se realiza directamente desde la Consejería de Educación como transferencia a los centros.

La convocatoria de ayudas para colegios públicos contó con 3 millones de euros, la mitad que en años anteriores

El curso pasado, ante el alza de los precios y la necesidad de renovar materiales por la nueva ley educativa, quedó de manifiesto que la dotación autonómica era insuficiente. Por ese motivo, el Gobierno regional anunció una partida adicional de 3,5 millones de euros en los Presupuestos de este año, que de esta forma contaban con 10,5 millones para el curso 2023-2024.

La convocatoria para familias de centros concertados se abrió en julio con una dotación de 1,95 millones de euros, 1 millón más que en años anteriores. Sin embargo, para la red pública el proceso se abrió unas semanas antes con algo más de 3 millones de euros. La mitad por tanto que en ejercicios precedentes, aunque ya se contemplaba la posibilidad de aumentar esa partida «en caso que existieran nuevas disponibilidades presupuestarias».

De esa forma, tras la investidura de la popular María Guardiola el nuevo Gobierno regional ha debido buscar los fondos necesarios para incrementar la partida para los centros públicos. El Ejecutivo autonómico ha anunciado recientemente un aumento hasta 6 millones de euros, de modo que al menos se mantengan las ayudas de los últimos años. Ese dinero sale en parte de la enseñanza concertada.

Hay fondos disponibles

Para ello, la Consejería de Educación ha llevado a cabo una transferencia de crédito, que consiste en un cambio en el destino de cantidades consignadas en las cuentas autonómicas.

Según recoge el expediente, los Presupuestos de la Junta para 2023 cuenta con cerca de 99 millones para centros concertados: casi 50 para Infantil y Primaria, 42 para Secundaria, Bachillerato y FP y 7 millones para Educación Especial.

De esa cifra, en el mes de septiembre, cuando se tramitó la modificación, había disponible algo más de 9,7 millones de euros. Contando con obligaciones pendientes de imputar y con las necesidades de gasto hasta finales de año, Educación estimó que podría emplear para otros fines 1,8 millones de euros. De ahí salen los 1,6 millones que se han transferido al Ente público extremeño de servicios educativos complementarios (Epesec), que gestiona estos programas, para las ayudas de libros de texto y material escolar de centros públicos.

El expediente de transferencia de crédito recoge igualmente que para mantener las ayudas del pasado curso se necesitarían algo más de 3 millones, lo que permitiría llegar a los 6 millones citados. De la enseñanza concertada se han tomado 1,6 millones, mientras que el resto, algo más de 1,4 millones, están disponibles en los créditos del Epesec.

Aunque no se especifica de dónde saldrá el dinero que falta, también sobrará de las ayudas a libros de texto para centros concertados. La Junta destinó a este curso 1,9 millones de euros, el doble que el ejercicio anterior, pero no modificó las cuantías máximas por beneficiario (120 euros en Primaria y 150 en Secundaria, FP Básica y Educación Especial). Y con el número actual de perceptores no se llegará a necesitar todos los fondos disponibles.