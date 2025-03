Educación firma contratos menores para garantizar las rutas de bus escolar

La Junta de Extremadura no ha adjudicado todavía ninguna de las 571 rutas escolares que se realizan este curso en la región para garantizar el ... servicio de transporte escolar. En julio pasado sacó a licitación el acuerdo marco por el que se regula este servicio, básico para que los alumnos se puedan desplazar a otras localidades para realizar los estudios obligatorios. Pero no ha conseguido todavía resolverlo de tal forma que está suscribiendo contratos menores con las empresas de transporte para ir solventando el transporte en este curso.

Los contratos menores implican un máximo a pagar de 15.000 euros. Según ha podido comprobar HOY de fuentes del sector, lo que se está haciendo desde diciembre es sacar nuevas adjudicaciones menores por parte de la Administración extremeña cuando se alcanza ese tope de 15.000 euros por los desplazamientos entre localidades y las empresas ya han desarrollado el servicio por esa cuantía.

Hace poco más de dos semanas, en Salvatierra de los Barros (1.559 vecinos, Sierra Suroeste) los padres de los 62 alumnos salvaterreños que realizan la ESO en el instituto de La Parra se quedaron estupefactos por un mensaje enviado a través de la plataforma educativa Rayuela.

Desde la dirección del centro se indicaba que la empresa de transporte y la Junta no había llegado a un acuerdo para la continuidad del contrato y que no habría bus. «La previsión a esta hora es que no habrá transporte escolar para que el alumnado de Salvatierra pueda llegar al centro», se anticipaba entonces.

Se concluía en ese mensaje mandado a los padres, firmado por la directora del Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria 'Vicente Ferrer', que «tendrán que ser ustedes quienes trasladen a sus hijos e hijas hasta el centro educativo».

En cuestión de dos horas, tras hacerse público el anuncio y las protestas de la comunidad educativa de Salvatierra, se arregló el tema. Hubo acuerdo entre la Consejería de Educación y la empresa de transporte. Se cerró en nuevo contrato.... hasta final de curso.

«El servicio de autobús escolar está funcionando con normalidad y sin incidencias que hayan impedido el funcionamiento de alguna ruta», afirma de forma general Educación.

La situación de Salvatierra es, con algunos matices, la misma en toda la región en cuanto al uso generalizado de los contratos menores para salvar el servicio en lo que queda de curso. Así lo confirma el propio departamento que dirige Mercedes Vaquera.

«Dada la dilatada tramitación que requiere este acuerdo (acuerdo marco), y que impide que pueda entrar en vigor antes del próximo curso 25/26, de forma excepcional, la Consejería ha venido trabajando este curso 2024/25 mediante contratos menores», se subraya en respuesta a HOY.

Excepcionalidad

Desde la Asociación Regional de Transporte Escolar de Extremadura (Artex) se elude en valorar este tipo de contratos. Unas 70 pequeñas y medianas empresas de transporte en autobús forman parte de Artex, que dispone de una flota de entre 220 y 250 autobuses aproximadamente.

Por ley, los contratos menores no deberían ser prorrogados ni tener una duración más allá de un año. Educación se acoge a la excepcionalidad de la situación actual –licitación del acuerdo marco no resuelta aún– para generalizar esa disposición.

Como contó este diario en junio pasado, el nuevo acuerdo marco que regula el servicio de transporte escolar tiene un valor total de 84 millones. Por año, 21 millones (el anterior acuerdo fijaba 17 por anualidad, por tanto, un 20% más). Según la Junta, entrará en vigor en el próximo curso, el 2025-2026 y contará con una validez de cuatro años (2 fijos más 2 de prórroga).

Recoge una subida del coste del servicio «con la que se atiende las demandas del sector», subraya el Gobierno regional.

HOY ha contactado con varias empresas del sector que realizan rutas escolares. Valoran la subida de los precios recogida en el nuevo convenio marco pero indican que todavía no sirven para cubrir costes en la totalidad de los servicios a realizar en el conjunto de Extremadura. «Estos precios están en la media nacional», responde Educación para defender la consignación presupuestaria del nuevo contrato marco.

Explica Educación que el convenio anterior se firmó en 2021, pero los precios no se actualizaban desde 2016, «lo que ha motivado que las empresas del sector hayan venido reclamando mejoras económicas que este Gobierno ha atendido». Además, «introduce importantes mejoras en las rutas de transporte escolar extremeñas».

Un total de 157 empresas se han homologado en este acuerdo marco, que dará más estabilidad al sector, les permitirá rentabilizar el servicio que ofrecen e, incluso, invertir en la modernización de su flota de vehículos.

Gracias a este convenio, 16.000 alumnos extremeños, que son usuarios de las 571 rutas escolares que operan en la región actualmente, podrán hacer uso de este servicio. La Junta enfatiza que a partir del próximo curso se hará «en mejores condiciones y con menos incidencias».

El diseño de las rutas escolares se realiza desde las delegaciones provinciales de Educación y están en revisión y actualización, por lo que puede variar a lo largo de cada curso.