Educación financiará equipos de programación para centros concertados

La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura financiará la compra de equipos de robótica y programación para centros concertados de la comunidad. El ... Gobierno regional prevé destinar 640.000 euros a la compra de robots programables, cámaras de inteligencia artificial y materiales para desarrollar proyectos de electrónica.

Educación ya ha puesto en marcha la compra de 43.000 equipos de este tipo para centros públicos con una inversión de 5,6 millones de euros. Ahora prepara un decreto con las bases de las subvenciones para centros concertados de la región, que también están sostenidos con fondos públicos.

Estas actuaciones forman parte del programa de cooperación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas denominado Código Escuela 4.0, que pretende capacitar al profesorado, poner a disposición de los docentes recursos educativos abiertos y dotar a los centros educativos de equipamiento de programación y robótica. Extremadura ha recibido para ello cerca de 10,6 millones de euros.

Las ayudas se destinarán a centros concertados sostenidos con fondos públicos que impartan segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Educación Especial. La cuantía dependerá del número de unidades que tenga autorizadas, así como del nivel educativo. El importe total de la subvención se determinará sumando las cantidades asignadas a cada una de las etapas en las que el centro disponga de aulas concertadas.

Por ejemplo, en Infantil los centros que tengan de una a tres aulas concertadas recibirán 3.700 euros, de cuatro a seis serán 4.300 y a partir de siete la ayuda llegará a 5.000 euros. A esto se pueden sumar las cantidades que correspondan para Primaria (hasta 4.200 euros), Secundaria (4.100 euros) y Educación Especial (4.500 euros).

Las subvenciones deberán destinarse exclusivamente a la adquisición de los dispositivos establecidos por la Consejería de Educación para la etapa educativa para la que se conceden los fondos. Asimismo, la Junta indicará los modelos y el número mínimo de unidades que se deberán comprar.