Educación dice que reforzará la autoridad de los docentes ante el hostigamiento de alumnos y familias

La Consejería de Educación asegura estar trabajando para poner en marcha mecanismos centrados en que se reconozca de manera efectiva la autoridad de los docentes ... en Extremadura, una larga reivindicación del profesorado.

De esta manera responde el Ejecutivo regional a las quejas planteadas por el sindicato educativo ANPE en su balance sobre la situación de la salud mental entre los profesores y maestros de la región, con un aumento del síndrome del trabajador quemado y medio centenar de casos de ansiedad o depresión atendidos el curso pasado. Quince de esos docentes sufrían una situación emocional tan «crítica» que se vieron obligados a denunciar los hechos ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. Se trata de situaciones derivadas de la presión y el hostigamiento infligido por parte de familias de los alumnos, indican desde el Defensor del Docente.

Ante las reivindicaciones para paliar la situación de sobrecarga mental que sufren algunos maestros y profesores, «con aumento de las faltas de respeto en las aulas y falsas acusaciones por parte de las familias», además de la creciente burocracia, la Consejería que dirige Mercedes Vaquera defiende que los docentes «son la piedra angular del sistema educativo»; y destaca que ya se han mejorado las condiciones laborales de los trabajadores de la Educación con diferentes medidas. Cita por ejemplo la bajada de la ratio de alumnos por aula, la eliminación del trabajo por las tardes en los centros educativos, la reducción de las horas lectivas semanales de 25 a 23 o nuevos permisos.

En cuanto al refuerzo de la autoridad en las aulas, Educación pone el foco en la futura norma que regulará la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, para actualizar el Decreto 50/2007, de 20 de marzo, que establece los derechos y deberes del alumnado y las normas de convivencia, y que sienta las bases del protocolo para actuar en casos de acoso escolar, actualmente en revisión.