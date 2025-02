Educación defiende que ha activado el protocolo en los casos de acoso

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, interpelada ayer por el caso de una presunta agresión a una menor en la localidad pacense de Montijo, incidió en que «desde el primer momento» se llevaron a cabo los protocolos y que ... lo están haciendo, «como no puede ser de otra manera», a través de los inspectores, quienes han hablado con los padres. Aseguró que el protocolo se va a seguir llevando a cabo «y no se perderá de vista en ningún momento, hasta que se crea por parte de la Inspección y de los centros que el tema está totalmente aclarado».

Asimismo, y sobre otro caso, el de una madre del Colegio Juan Vázquez de Badajoz que, como dio a conocer HOY este jueves, denunció un caso de 'bullying' a su hija, a la que ha cambiado de centro, la consejera indicó que Educación «desde el primer momento que ha tenido conocimiento del tema se ha puesto en contacto con los padres y con el colegio» y que «están trabajando en ello para que se cumpla, como debe ser y no puede ser de otra manera, todo el procedimiento que está establecido al respecto».

No obstante y al tratarse de un asunto en el que están implicados menores agregó que no puede dar más información «porque no sería oportuno», tras lo que afirmó que se están tomando las medidas «correspondientes».