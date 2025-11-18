Educación convoca concurso de traslados autonómico para todos los cuerpos docentes El objetivo de la convocatoria es cubrir las plazas vacantes de las plantillas orgánicas de los centros educativos de la región

Ana B. Hernández Martes, 18 de noviembre 2025, 07:30

La Consejería de Educación ha publicado este lunes la convocatoria del nuevo concurso de traslados docentes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). Se trata de una convocatoria de carácter autonómico en este caso, a diferencia del último que fue nacional, para cubrir las plazas vacantes de las plantillas orgánicas de los centros educativos de la región.

Un concurso de traslados docente es el proceso que permite a los funcionarios de carrera del sistema educativo obtener un destino laboral definitivo o cambiar el que ya tienen. Este procedimiento se basa en la presentación de méritos y se adjudican las plazas vacantes a los aspirantes según su puntuación.

El concurso está abierto a todos los funcionarios de todos los cuerpos docentes, por tanto a todos los que tengan una plaza en propiedad y pertenezcan a los cuerpos de catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, profesores técnicos de Formación Profesional a extinguir, profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional, catedráticos y profesores de la Escuelas Oficiales de Idiomas, catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas, catedráticos y profesores de Artes Plásticas y Diseño, maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de maestros, según se detalla en la publicación del DOE.

Los interesados pueden solicitar cambio de destino a la totalidad de los centros educativos de la región, aunque no será hasta que se conozcan las vacantes disponibles cuando sabrán si tienen la plaza o no solicitada. «Todos los centros son susceptibles de tener vacantes, pero pedimos a ciegas», resume Mercedes Barrado, de CSIF.

De hecho, «las plazas que se convocan serán, al menos, las plazas o puestos vacantes existentes o que se produzcan hasta el 31 de diciembre de 2025 en las plantillas orgánicas de los centros previstas para el curso 2026/2027, así como aquellas que resulten de la resolución del concurso en cada cuerpo por el que se concursa», recoge la convocatoria, porque el traslado de un docente de un colegio a otro genera a su vez una vacante en el primero.

En cualquier caso se trata de vacantes en las plantillas orgánicas y es el motivo por el que los sindicatos mantienen su petición de que las mismas se incrementen. «Es un debe todavía de la administración», dice Alfredo Aranda, de PIDE. «Las plazas en las plantillas orgánicas deben ser más para que se puedan dar en los concursos de traslados y se reduzcan a su vez las comisiones de servicio», explica.

«Los concursos de traslados son la mejor herramienta de conciliación laboral y familiar que tienen los docentes y, por eso, al aumentar las plazas de las plantillas orgánicas se amplían las posibilidades de conciliación para los funcionarios», ahonda Mercedes Barrado.

A diferencia de las plantillas funcionales, que recogen puestos de trabajo no definitivos pero que se habilitan para garantizar el funcionamiento de los centros educativos, las orgánicas están conformadas por las plazas creadas de forma estructural.

Todos los participantes deben presentar su solicitud de manera telemática a través del portal del docente (profex) y los méritos a valorar son antigüedad, pertenencia a los cuerpos de catedráticos, méritos académicos, desempeño de cargos directivos y otras funciones. También puntuarán actividades formativas y adquisición de nuevas especialidades, así como publicaciones, proyectos de innovación, haber sido miembro de tribunales de los procedimientos selectivos y haber tutorizado prácticas.

En el SES

Por otro lado, también se publican hoy en el DOE las convocatorias de nuevos concursos de traslados en el SES, previo a los exámenes de las oposiciones que arrancaron el pasado 18 de octubre y que fueron consensuados en la última sectorial del área el pasado día 5.

De este modo, se convocan los concursos de traslados de las categorías de enfermero de Urgencias en Primaria, fisioterapeuta, grupo técnico de la Función Administrativa, grupo de gestión de la Función Administrativa, ingeniero técnico industrial, técnico de Gestión de Sistemas y Tecnología de la Información, trabajador social, cocinero, grupo administrativo de la Función Administrativa y técnico especialista en Sistemas y Tecnología de la Información.

Tras estos concursos aún resta la convocatoria de los de las últimas 14 categorías del SES. «Entre ellas, auxiliar administrativo y celador, que son muy numerosas, y el SES se ha comprometido a convocarlos antes de las elecciones del 21 de diciembre», indicó Carmen Felipe, de UGT, al término de la última sectorial.