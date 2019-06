Educación contratará 258 nuevos profesores para el curso 2019-2020 en Extremadura Este aumento de plantilla es por la reducción de la jornada lectiva de 19 a 18 horas EFE Miércoles, 26 junio 2019, 16:27

La Consejería de Educación y Empleo contratará 258 nuevos profesores para el curso 2019-2020, derivado fundamentalmente de la reducción de la jornada lectiva de 19 a 18 horas, con lo que la plantilla funcional, que es la que garantiza que se cubran las necesidades reales, será de unos 15.500 docentes.

Así lo ha señalado la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, tras la reunión de la comisión sectorial celebrada este miércoles en Mérida y en la que destacado «el esfuerzo» que supone para la Junta.

Gutiérrez ha indicado que este «saldo positivo» deriva de los 300 profesores que se necesitarían en Secundaria por la reducción de la jornada lectiva, menos los 42 que hay que restar en Primaria, por el menor número de alumnos, lo que obliga a ir adaptando las plantillas.

De los 230 que se destinarán a cubrir las necesidades en Educación Secundaria para alcanzar el compromiso con los sindicatos tras la reducción de la jornada lectiva de 19 a 18 horas, 40 estarán destinados a nuevos grupos, en Secundaria y Bachillerato, y 30 más irán a las nuevas enseñanzas como escuelas oficiales de idiomas, formación profesional o conservatorios.

La titular de Educación también ha recordado que la propuesta técnica de la inspección es que en Primaria se redujese el número de profesores en 90, pero tras valoración en la mesa se han reducido en 42, lo que pone de manifiesto la apuesta por los centros rurales.

En relación a la petición de los sindicatos para que los mayores de 55 años también puedan reducir sus horas lectivas, Gutiérrez ha dicho que el acuerdo para este año era el cumplimiento de las 18 horas, pero en el caso de los mayores de 55 años, aunque está incluido no tenía fecha fijada.

Ha añadido que a la consejería le hubiera gustado llevarlo a cabo este curso, pero con el crecimiento de personal y su coste -16,5 millones de euros- no ha sido posible, además de que estaba condicionado a que hubiese Presupuestos Generales del Estado.

No obstante, ha añadido que el acuerdo se puede llevar a cabo si no hay crecimiento de personal en Primaria y la Junta no renuncia a este objetivo, por lo que a partir de octubre volverán a sentarse con los sindicatos para repasar y analizar el acuerdo y lo que está pendiente.