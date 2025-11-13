Educación alerta de nuevo a las familias para pedir «precaución» por el temporal de este jueves

Tania Agúndez Badajoz Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:58 Comenta Compartir

Extremadura encara un jueves lluvioso y muy ventoso en Extremadura debido al temporal originado por la borrasca Claudia. Esto ha hecho que la Consejería de Educación alerte de nuevo a la familias de los fenómenos meteorológicos adversos que se esperan para esta jornada y les pida «precaución».

El riesgo que supone la gran cantidad de agua acumulada que se registrará durante las próximas horas en el norte de Cáceres, así como las fuertes rachas de aire que se esperan, superiores a los 100 kilómetros por hora, han obligado a elevar los avisos en el norte cacereño a nivel naranja, que representa «peligro importante».

Como ya pasó hace unas semanas, con motivo de las borrascas registradas a finales de octubre y principios de noviembre, la Consejería de Educación ha enviado una comunicación a los centros educativos del norte de la región para advirtir a la comunidad educativa de la situación con el objetivo de que se tomen las medidas preventivas oportunas. Los colegios, a su vez, han informado a las familias de las condiciones adversas a través de la plataforma Rayuela para hacerles partícipes de esta situación de alerta y pedirles «prudencia» y cautela.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisan de que este frente dejará lluvias generalizadas en toda la comunidad, más persistentes e intensas en el norte, y fuertes rachas de viento, ya que el aire soplará con virulencia durante toda la jornada. «En estos casos, precaución con la caída de ramas y objetos situados en zonas elevadas», señalan desde la Aemet.

Ante estas circunstancias, la Consejería de Educación ha solicitado a los espacios educativos que extremen las precauciones en sus recintos e instalaciones. Así, ha recomendado «extremar las medidas en los accesos y entornos de los espacios educativos, evitando el paso por zonas de posible acumulación de agua», indican en el mensaje.

También han insistido en la necesidad de que las familias actúen con prudencia, principalmente en los desplazamientos.

«Mantengan comunicación con su ayuntamiento y con los servicios de emergencia locales ante cualquier incidencia», solicitan desde la Consejería a los centros educativos.

Alerta

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura mantiene activa desde esta medianoche la alerta amarilla por lluvias en el norte de la provincia de Cáceres hasta las 14 horas, momento en el que eleva el aviso a naranja hasta las 23:59 horas. «Un frente estacionario asociado a la borrasca Claudia dejará precipitaciones generalizadas y rachas muy fuertes durante las próximas horas en Extremadura. Los mayores acumulados se esperan en zonas altas, especialmente en el norte de Cáceres. El aviso naranja en el norte cacereño indica peligro importante y se pueden producir impactos graves», recuerdan desde la Agencia Estatal de Meteorología.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la precipitación acumulada en esta zona podría alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora y los 100 litros en 12 horas.

Además, en el Sur de la provincia de Badajoz, la alerta amarilla por este mismo fenómeno meteorológico adverso se establecerá a las 12 horas de mañana y se prolongará hasta las 23:59, franja horaria en la que se podrían acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Por otro lado, toda la comunidad autónoma permanecerá en aviso amarillo por fuertes vientos entre las 10 y las 23:59 horas, periodo durante el que las rachas de viento de componente sur podrían superar los 70 kilómetros por hora en la provincia de Badajoz, y en las comarcas cacereñas de Tajo y Alagón, Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez. Mientras que en el norte de la provincia de Cáceres se esperan rachas máximas de 80 kilómetros por hora. «En el caso del viento fuerte, precaución con la caída de ramas y objetos situados en zonas elevadas», recuerdan desde la Aemet.

Más lluvia el fin de semana

Desde la Aemet confirman que las lluvias y las rachas de viento fuertes o muy fuertes continuarán durante prácticamente todo el fin de semana, principalmente durante este viernes y sábado. El domingo se espera que los chubascos sean ocasionales.

Para este viernes ya se han activado también los avisos naranjas en el norte de Cáceres por lluvias intensas y persistentes. Esa alerta estará vigente desde las 14 horas de este jueves hasta las 6 de la mañana del viernes por una precipitación acumulada de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. Entre las 6 y las doce de la noche de este mismo viernes se mantendrá en esa zona la alerta amarilla por este mismo fenómeno, ya que se espera una precipitación acumulada de 40 litros en 12 horas.

El sábado el norte cacereño continuará en aviso amarillo por lluvias, por una precipitación acumulada de 40 litros en 12 horas.

Recomendaciones del 112

Ante situaciones adversas, el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de sus ayuntamientos para que revisen y presten especial atención a sumideros, socavones, andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y áreas arboladas, restringiendo el acceso a aquellas zonas que puedan representar un riesgo.

A la ciudadanía se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a los desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en causes secos, ni en las orillas de los ríos.

En cuanto al viento, el 112 Extremadura recomienda guardar objetos que puedan ser desplazados como toldos y tiestos, y evitar protegerse en muros, tapias y árboles.

En caso de tener que circular por carretera, hacerlo prestando especial atención a la hora de realizar adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen y al pasar por túneles o viaductos.

Asimismo, en caso de urgencia y emergencia ponerse en contacto con el 112.