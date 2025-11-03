Educación actualizará el protocolo de acoso escolar para afrontar la IA y el uso de los móviles

La muerte de Sandra Peña, la menor de 14 años que se ha suicidado en Sevilla supuestamente por sufrir acoso escolar y cuya familia ha ... denunciado la inacción del colegio, ha puesto sobre la mesa los protocolos de actuación ante los casos de bullying en los centros educativos. Alumnos extremeños de Secundaria, Bachillerato y FP participaron el pasado martes en la huelga estudiantil convocada contra el acoso por el Sindicato de Estudiantes, a raíz de la muerte de la menor sevillana.

En Extremadura el protocolo de acoso es de 2016, pero deriva de un decreto de 2007, que recoge los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros sostenidos con fondos públicos. La Consejería de Educación lo está revisando con el objetivo de actualizar este marco normativo «y las otras normas inferiores y protocolos que se derivan de él», ha indicado recientemente la secretaria general de Educación, Pilar Pérez. «Pero no porque esas normas y protocolos no sean válidos, que lo son y están funcionando, sino porque hay que actualizarlos».

El objetivo es adecuar la norma a los nuevos cambios sociales y educativos que se han venido produciendo en este tiempo para dar cabida en ella a la irrupción de la inteligencia artificial y los dispositivos tecnológicos que han modificado también la manera de relacionarse, especialmente, entre menores y jóvenes.

No en vano, en base a esto, la Consejería de Educación decidió hace ya más de un año prohibir el uso y exhibición de dispositivos electrónicos en los centros docentes de la comunidad durante toda la jornada escolar, incluyendo el horario lectivo, el tiempo de recreo y los periodos dedicados al desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares, así como en aulas matinales, comedor escolar y transporte, y la medida debe ser recogida en el nuevo marco legislativo en el que trabaja la Junta y que, según ha adelantado Pilar Pérez, será consensuado con la comunidad educativa.

«Al igual que hicimos con la prohibición de los móviles en las aulas, la actualización del decreto de 2007 se llevará a cabo a través de un proceso consultivo con las familias, los docentes y los alumnos para que la nueva norma que resulte sea consensuada». Una norma en la que la Junta trabaja ya desde hace dos años, pero que aún no tiene fecha ni de publicación ni de entrada en vigor. Pese a ello, Pilar Pérez ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa extremeña: «El decreto de 2007 funciona y en la región se activa el protocolo de acoso en el momento en que se detecta un caso».

Casos y programas

La secretaria general de Educación ha destacado que «todos los casos de acoso nos preocupan y, por eso, no se baja la guardia en ningún momento y se trabaja en la actualización del protocolo».

Los últimos datos sobre acoso escolar en la región los dio a conocer el pasado marzo la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, durante la reunión del pleno del observatorio de convivencia escolar. Los centros educativos de la región –941 sostenidos con fondos públicos y otros 42 de titularidad privada– registraron en 2024 un total de 119 denuncias de bullying, pero solo 10 de ellas fueron confirmadas como tales: ocho casos de acoso y dos de ciberacoso. Una cifra inferior a la del año anterior, «en el que el número de casos confirmados ascendió a 19, de los que 12 fueron de acoso y 7 de ciberacoso», concretó también Vaquera.

La consejera achacó el descenso en el número de casos de bullying confirmados a las diferentes medidas y actuaciones que está llevando a cabo su departamento para concienciar y sensibilizar. «Están dando resultado», aseguró Mercedes Vaquera.

Porque más allá del protocolo que se activa cuando se detecta un caso, Educación viene trabajando sobre todo en la prevención de la mano de diferentes programas para «mejorar el bienestar emocional de los alumnos, favorecer la convivencia y prevenir ante el acoso en todos los niveles educativos», destaca la consejería.

Entre ellos, el programa 'Ayuda entre iguales', que con un presupuesto de 50.000 euros «tiene como objetivo impulsar medidas para la prevención, detección y solución pacífica de conflictos en el que el alumnado asume el protagonismo mediante las figuras de 'alumnado acompañante' y 'alumnado mediador'».

La tutoría entre iguales, «en el que el alumnado mayor tutoriza emocionalmente a sus compañeros de dos cursos más pequeños», busca igualmente favorecer la convivencia para la prevención de la violencia.

La puesta en marcha de la figura de 'coordinador de bienestar y protección' persigue dar un tratamiento adecuado a la diversidad del alumnado, y la Red de escuelas de educación emocional y salud mental, integrada por 56 centros educativos, persigue el mismo objetivo.

Entre las iniciativas puestas en marcha en favor de la convivencia escolar, la Consejería de Educación destaca el programa de cooperación territorial 'Bienestar Emocional' que en este curso, con una dotación económica de 163.606 euros, propiciará la contratación de cinco profesionales de Orientación Educativa a tiempo completo en los equipos provinciales de atención al alumnado con trastornos graves de conducta y, en una segunda línea de actuación, fomentará acciones formativas al profesorado en los Centros de Profesores y Recursos (CPR).

Educación subraya también el protocolo de coordinación con el SES para la promoción de la salud mental en los colegios e institutos de la región, el programa 'Activamente' para la mejora de la salud física y psicológica del alumnado, y las acciones, en todas las etapas educativas, que se llevan a cabo para favorecer el desarrollo de competencias socioemocionales y cognitivas del alumnado «para avanzar en su capacidad de relacionarse».