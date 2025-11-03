HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protesta estudiantil el pasado martes en Badajoz por la muerte de Sandra Peña. HOY

Educación actualizará el protocolo de acoso escolar para afrontar la IA y el uso de los móviles

La consejería trabaja desde hace dos años en un documento que será consensuado con docentes, padres y alumnos

Ana B. Hernández

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:21

Comenta

La muerte de Sandra Peña, la menor de 14 años que se ha suicidado en Sevilla supuestamente por sufrir acoso escolar y cuya familia ha ... denunciado la inacción del colegio, ha puesto sobre la mesa los protocolos de actuación ante los casos de bullying en los centros educativos. Alumnos extremeños de Secundaria, Bachillerato y FP participaron el pasado martes en la huelga estudiantil convocada contra el acoso por el Sindicato de Estudiantes, a raíz de la muerte de la menor sevillana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por secuestrar a un bebé en un bar de Navalmoral cuando la madre se ausentó
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  4. 4 Momentos duros para la extremeña Berta Collado: agradece la labor del personal sanitario extremeño tras perder a su madre
  5. 5 Detenido por herir con un vaso de cristal a un hombre en un pub de Badajoz
  6. 6 Una enorme bola de luz ilumina de verde el cielo de Extremadura: los expertos explican qué fue realmente
  7. 7

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  8. 8 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  9. 9 Trasladadas al hospital tres personas tras un choque frontal entre dos coches entre Mérida y Esparragalejo
  10. 10

    Las mujeres se abren paso en la Policía Local de los pueblos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Educación actualizará el protocolo de acoso escolar para afrontar la IA y el uso de los móviles

Educación actualizará el protocolo de acoso escolar para afrontar la IA y el uso de los móviles