Educación abre el plazo para solicitar una plaza de comedor escolar para el próximo curso

La Consejería de Educación abre este martes el plazo para solicitar una plaza de comedor escolar. Hasta el próximo 24 podrán hacerlo las familias cuyos ... hijos permanezcan en el centro educativo en el que ya están matriculados. En el mes de julio se abrirá un nuevo plazo de solicitudes, del 1 al 15, «para el alumnado que, por no estar matriculado en el centro, no lo pudo solicitar en el periodo ordinario», aclara la instrucción que regula el funcionamiento del comedor escolar para el curso 2024-2025 y que acaba de hacer pública la consejería.

Tras estos dos periodos para la presentación de solicitudes, los centros educativos establecerán otro extraordinario, del 2 al 4 de septiembre, destinado al alumnado que haya sido trasladado desde otro colegio y después se procederá a analizar las peticiones para determinar los alumnos que tendrán plaza y quiénes de ellos la tendrán gratis.

El comedor escolar ya no será gratuito para todos los alumnos que accedan al servicio, como lo ha sido desde enero de 2022, puesto que la Junta ha decidido recuperar el nivel de renta como criterio para determinar la gratuidad de cara al próximo curso. De este modo, en la instrucción publicada, se indica que la tendrán los alumnos que cumplan los requisitos para ser beneficiarios de ruta de transporte escolar o de ayuda individualizada de transporte procedente de fincas rústicas o de una localidad distinta a la de su escolarización. A partir de ahí, el resto se decidirá por renta en función al baremo fijado por la consejería, una horquilla entre los casi 9.000 euros de renta anual para una familia monoparental y los 36.800 de una familia con ocho miembros.

En caso de que no se disponga de datos de la Agencia Tributaria, «el solicitante podrá acreditar su situación económica mediante informe de los servicios sociales de base de los ayuntamientos, los equipos psicopedagógicos, la Inspección educativa o cualquier otro medio que, a juicio del consejo escolar del centro, permita constatar que no se supera la renta familiar establecida en la instrucción. De hecho, si existen plazas vacantes en los colegios, será el consejo escolar el órgano que tendrá que resolver las solicitudes que se presenten fuera de plazo.

Precio y criterios

Quienes no sean beneficiarios de ruta de transporte o ayuda individualizada y no cumplan con los criterios de renta, no tendrán derecho a la gratuidad del comedor escolar y deberán abonar el precio público fijado por alumno y día, que es de 4,32 euros. Y en caso de que la demanda supere la oferta de plazas, según los criterios recogidos en la instrucción para llevar a cabo la selección de los usuarios, tendrán prioridad los alumnos cuyos tutores legales trabajen y tendrán problemas para conciliar sus jornadas laborales con el horario escolar. Pero dentro de quienes se encuentren en esta situación, tendrán prioridad las familias monoparentales y estarán seguidas por las que tengan una menor renta.

El servicio de comedor escolar se prestará durante todo el periodo lectivo del curso 2024-2025 y, con carácter general, de lunes a viernes, de 14 a 16 horas. El horario de recogida del alumnado será establecido en cada centro por el consejo escolar y deberá ser flexible, «pero estará supeditado a las condiciones del centro educativo, los recursos y la adecuada atención al alumnado usuario».

En cuanto a la posible ampliación del servicio si la demanda supera la oferta, «con el objetivo de facilitar el acceso al comedor escolar al alumnado no gratuito en situación de reserva, cuando las instalaciones y medios del centro lo permita, las ampas, o en su caso las familias, podrán organizar o acordar con la empresa adjudicataria la prestación del servicio para estos alumnos, cuyo precio será el equivalente al precio público establecido».

Por último, en lo referente a control y seguimiento del servicio, la instrucción determina que los directores de los centros realizarán un informe sobre el funcionamiento del comedor escolar y lo incluirán en la memoria final de curso para conocimiento y valoración por parte del consejo escolar, y las delegaciones provinciales arbitrarán fórmulas de control y evaluación periódica del funcionamiento, gestión y organización del servicio.