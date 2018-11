Educación abre hoy el plazo para pedir las nuevas ayudas para material escolar Una mujer ojeando libros de texto en una librería. / HOY La consejería destina 428.430 euros para los centros públicos mientras ultima la convocatoria para los concertados JUAN SORIANO Viernes, 16 noviembre 2018, 07:45

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura abre hoy el plazo para solicitar las nuevas ayudas para material escolar, a la que podrán optar los alumnos de segundo ciclo de Infantil que formen parte de familias numerosas o con bajos recursos.

Esta medida forma parte del acuerdo alcanzado entre el Gobierno regional y Podemos para la aprobación de los Presupuestos autonómicos de 2018 y para la aplicación de distintas reformas en el tramo final de la legislatura.

El pacto contemplaba la modificación del decreto del año 2008 por el que se establecen medidas de apoyo socioeducativo a las familias extremeñas con el objetivo de incorporar «una línea de ayudas de libros de texto a la etapa de Educación Infantil y la garantía de cobertura adecuada y suficiente en material curricular y comedor a las familias más vulnerables».

Sin embargo, finalmente la convocatoria no abarcará la dotación de libros de texto, sino que se centrará en la adquisición de material para los alumnos del segundo ciclo de Infantil, de 3 a 6 años de edad. El motivo es que los libros de texto de esta etapa no son reutilizables, con lo que no sirven para formar parte de los bancos que gestionan los centros y que permiten el préstamo continuado a los alumnos a partir de Primaria.

El pasado 2 de octubre entró en vigor la modificación que permitió incluir esta línea en el decreto que regula las medidas de apoyo a las familias en el ámbito educativo.

Tras este paso, el Diario Oficial de Extremadura publicó ayer la primera orden de convocatoria. A partir de hoy y hasta el 7 de diciembre estará abierto el plazo para solicitar estas ayudas. La Consejería de Educación y Empleo señala que ha mandado un correo masivo para informar a los centros educativos.

Esta línea, dotada con 428.430 euros, está destinada exclusivamente a los colegios públicos. La consejería anuncia que la convocatoria para los centros concertados será publicada en breve.

Gestión del consejo escolar

La gestión estará en manos de los consejos escolares. Para la determinación del alumnado usuario de material escolar y didáctico, emplearán como criterios la pertenencia a familia numerosa o a unidades cuya renta del año 2016 no supere unos umbrales mínimos, que se fijan en 8.603 euros para un solo miembro, 14.013 para dos miembros, 18.403 para tres y 21.828 para cuatro.

Los consejos escolares serán los encargados de solicitar los fondos, atendiendo a las peticiones de las familias, para lo que elaborarán un proyecto de necesidades. Los centros podrán recibir un máximo de 1.800 euros. La cuantía estará determinada por el número de alumnos, el número de solicitantes, las características del centro y de la zona donde se ubica y las características del material requerido.

Educación apunta que los centros educativos comprarán material escolar para las necesidades que vayan surgiendo durante este curso. Si sobra, se acumulará en una especie de banco, como el que funciona para los libros de texto, para que se pueda utilizar el curso que viene. Para ello, será necesario promover el cuidado del material.