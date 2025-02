La Editora Regional lleva las letras extremeñas al Instituto Cervantes de Madrid para celebrar sus 40 años

La Editora Regional de Extremadura ha organizado un acto conmemorativo de su cuadragésimo aniversario llevando las letras extremeñas hasta el Instituto Cervantes de Madrid, a ... través de autores como Luis Landero, Álvaro Valverde, Ada Salas, Gonzalo Hidalgo Bayal y Luis Marina, que han publicado en este sello y que representan «una muestra de la extensa nómina de escritores y poetas que han hecho de la Editora Regional una de las editoriales públicas más respetadas del país», informa la Junta en una nota.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, puso en valor la trayectoria de la Editora, que calificó como «archivo intelectual» de Extremadura. Al tiempo, animó a seguir escribiendo «cada uno con su sensibilidad y su forma de ver la vida», porque es mucho lo que se ha hecho, pero «el futuro es más interesante».

El poeta y exdirector de la Editora Regional, Álvaro Valverde, narró el camino recorrido por el sello editorial extremeño desde aquel junio de 1984 en el que se creó con vocación de servicio público y con la finalidad y el compromiso de llegar a todos los ciudadanos.

Luis Landero subrayó el valor de la Editora Regional de Extremadura, que ha sido refrendada por editores nacionales como Manuel Borrás, Jorge Herralde o Beatriz de Moura, a quienes puso como ejemplo de buen hacer editorial y de calidad, tanto en la edición como en el contenido.

Valverde, en su repaso por los hitos de la Editora, destacó la labor desarrollada a partir de 1995 por el director Fernando Tomás Pérez que, junto a Julián Rodriguez, cambió la cara de los libros de la Editora y apostó por el catálogo, «que es lo que hace grande o pequeño a un determinado sello». También subrayó que «una parte de la recuperada reputación de Extremadura en el resto del país descansa sobre la Editora Regional, pilar de palabras tan intangible como sólido».

Ser o estar en Extremadura

La conversación literaria a cuatro bandas que se produjo en el Instituto Cervantes abordó el hecho de ser extremeños o estar en Extremadura a la hora de escribir. Landero reconoció que su infancia extremeña influyó en su mundo literario y el lenguaje oral se convirtió en su maestro por su ritmo, su agilidad y su creatividad continua. «Salí de Extremadura con las alforjas cargadas de fantasía y con la música maravillosa de nuestra lengua», explicó, según recoge la nota del Gobierno regional.

Por su parte, Gonzalo Hidalgo Bayal, desmarcándose de la influencia del lenguaje oral de la infancia, afirmó que «lo poco o mucho que he podido prosperar narrando lo he aprendido leyendo, no oyendo».

La poeta Ada Salas habló de lo azaroso de dónde se vive y dónde te conduce la vida y destacó la importancia de los amigos y el abrigo de profesores y compañeros, aquí situó la «sensación de abrigo y familiaridad» que siempre ha tenido con la Editora Regional.

Muchos escritores como Landero, Castelo o Canelo, salieron de Extremadura, pero otros como Valverde, Pérez o Campos Pámpano, se quedaron trabajando aquí y desde aquí empezaron a crear y a construir «porque estaba todo por hacer». Fue en ese momento cuando nació la Editora, «un sello que ha sido la puerta para que jóvenes escritores y poetas publiquen; y que, poco a poco, ha ido construyendo un extenso catálogo de obras y una nómina de autores que la han convertido en un referente», finaliza la nota.