Los ediles socialistas que dimitieron dan marcha atrás y apoyarán al PP para darle la Alcaldía de Salvatierra

Los cuatro ediles del PSOE de Salvatierra que anunciaron la semana pasada su renuncia se retractan. Dan marcha atrás. No solo eso. Se pasan ... al grupo no adscrito y apoyarán al portavoz del PP, Abel Caro, para hacerle alcalde cuando el todavía primer edil, Francisco José Saavedra, oficialice la próxima semana en Pleno su abandono como alcalde.

La sesión plenaria celebrada esta mañana apenas ha durado cinco minutos. Estaba fijada básicamente para que los cuatro ediles del PSOE que dimitieron la pasada semana confirmasen o no su renuncia al acta de edil. Hace una semana Amelia Rodríguez, Antonia Méndez, Tomás González y Aitor Borrego anunciaron que se iban porque habían pedido la dimisión de Saavedra y este había dicho que no. Pero el sábado pasado el todavía regidor salvaterreño dio una rueda de prensa y como avanzó HOY para anunciar que renunciaba a seguir al frente de la Alcaldía.

Entonces los hasta hoy ediles socialistas y que habían formado parte del Gobierno local con Saavedra empezaron a cambiar de opinión. Manejaban la posibilidad de desdecirse en el pleno de hoy y así ha sido. Minutos antes de celebrarse la sesión han presentado en registro del Consistorio un escrito revocando el de la semana pasada diciendo que siguen como ediles.

Lo más relevante es que lo han hecho pasándose directamente al grupo no adscrito y dejando por tanto el grupo socialista con el que ganaron las elecciones de 2019. Además renuncian a seguir gobernando Salvatierra (1.600 vecinos, comarca Sierra Suroeste). Podían seguir al frente del Gobierno local porque sumaban cuatro votos frente a los cuatro ediles del PP. Pero han optado por hacer alcalde al portavoz del PP, Abel Caro Díaz, de 34 años. De esta forma Caro será el nuevo regidor cuando Saavedra convoque el pleno, la próxima semana, para dimitir.

Saavedra no ha cambiado de opinión

«Me voy. Di mi palabra de que dimitiría y dimitiré lo más pronto posible. Ellos (en referencia a los ya cuatro exediles del PSOE) se han retractado y se han retratado. Creo que la credibilidad del pueblo no la tienen. Ellos han estado involucrados en un mismo gobierno local. Son unos tránsfugas», ha dicho Saavedra a HOY.

Mientras, Amelia Rodríguez, en manifestaciones también a este periódico, ha dicho que han cambiado de opinión tras la anunciada dimisión de Saavedra porque «no podemos dejar esto en manos de una comisión gestora» (la gestora solo se impondría si los cinco ediles socialistas se hubieran ido y no se cubrieran las bajas ni echando mano de la lista ni con personas de fuera de la candidatura socialisya).

«El foco ahora es parar el vertedero y que el Ayuntamiento funcione. Renunciamos a seguir gobernando. No me presentaré a ser alcaldesa ni ninguno de los otros tres ediles, que pasamos a ser no adscritos. Apoyaremos a cualquier otro candidato», ha subrayado Rodríguez. Ese será el popular Abel Caro Díaz, que entró como concejal iniciada la legislatura porque la cabeza de lista del PP, Sandra Pérez, tras perder los comicios frente a la candidatura del PSOE renunció meses después a seguir siendo concejal.

De otra parte, el que va a ser el próximo alcalde, el popular Abel Caro Díaz, ha manifestado que «si tenemos que dar un paso adelante lo daremos. Lo primero es la estabilidad democrática del pueblo». Caro ha insistido a HOY en que su grupo político «está a la expectativa de que el alcalde registre su dimisión» para que el PP presente su candidatura para la Alcaldía. «Vamos a estar al pie del cañón, necesitamos que no haya gestora, necesitamos paz social».

Sobre el apoyo que va a recibir de los ya exediles socialistas, Caro ha querido señalar que hay que esperar a que Saavedra dimite «y luego se verá. Yo solo he hablado con Amelia Rodríguez el martes pasado cuando me anunció que iban a dimitir».

Dimisión

El primer edil registrará este lunes su dimisión tras la polémica desatada al conocerse a principios de octubre la intención de una empresa de instalar un macrovertedero de residuos industriales. La agitación en el pueblo al conocerse la noticia ha ido aumentando hasta que la semana pasada dimitieron los cuatro concejales socialistas que junto a Saavedra sostenían con mayoría absoluta una corporación ganada al PP en 2019.