HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Guardiola convocará elecciones si los partidos no aprueban el presupuesto de 2026
Oficina del Sexpe en Plasencia en una imagen de archivo. HOY
Extremadura

Economía destina 2,1 millones para formar a desempleados

El proyecto tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de parados a través de la formación en sectores estratégicos

Redacción

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:10

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó un decreto por el que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a la realización del programa de formación y empleo 'Pasarela Empresa'.

Se trata de un programa que tiene como finalidad «mejorar la empleabilidad» de personas desempleadas a través de un itinerario formativo en sectores económicos estratégicos, alineado con el Plan Director de Políticas Activas de Empleo de Extremadura 2024-2027.

Para ello, la Junta de Extremadura, a través de la consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, destina un presupuesto de 2.100.000 euros, procedentes de transferencias del Estado.

El Gobierno regional pretende mejorar la empleabilidad de las parados y «dar respuesta a la creciente demanda de personal cualificado por parte de las empresas en sectores estratégicos», señala la Junta de Extremadura.

En concreto, se dirige a cubrir la creciente demanda de mano de obra cualificada en sectores como la construcción, hostelería, comercio, turismo, industria, energías renovables, tecnología y salud, apunta.

Contenido y destinatarios

De esta forma, 'Pasarela Empresa' combina formación teórica especializada con experiencia práctica en empresas reales, permitiendo a los desempleados obtener certificados de profesionalidad o completar contenidos formativos autorizados por el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe).

Este enfoque de formación dual busca una inserción laboral efectiva y adaptada a la demanda real del mercado.

Cada itinerario tendrá una duración total de 10 meses, distribuidos en dos etapas, un mes de formación inicial intensiva, centrada en conocimientos teóricos esenciales, y nueve meses de formación en alternancia con empleo, en los que las personas participantes estarán contratadas por empresas del sector.

Durante esta segunda etapa, un 65% de la jornada será de trabajo efectivo y un 35% se dedicará a formación continua, todo ello regulado por el convenio colectivo aplicable. Cada proyecto deberá contar con entre 8 y 15 participantes y con el compromiso de contratación de, al menos, el 30% del alumnado una vez finalizado el programa.

Pueden participar en el programa las personas desempleadas mayores de 18 años, inscritas como demandantes de empleo en el Sexpe; las entidades promotoras, como centros de formación, entidades sociales o asociaciones empresariales, responsables de la formación y del acompañamiento, y también las empresas adheridas, que contratarán a las personas participantes mediante contratos de formación en alternancia y que recibirán las correspondientes subvenciones por la experiencia laboral generada.

La tramitación de las solicitudes, así como el acceso a la información sobre el procedimiento, se efectuará hasta el 31 de octubre de 2025.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Prisión provisional para el vecino de la joven funcionaria acuchillada en Badajoz
  2. 2

    Un padre y un hijo detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso de Badajoz incendiado
  3. 3 Olivenza llora la muerte de la joven Carmen, «chaparrita de La Encina» y atleta
  4. 4 Compañeros de la víctima: «Era una chica muy lista y siempre estaba sonriendo»
  5. 5

    Accidente en la entrada del Ruta de la Plata de Cáceres: «La viga me hizo una fisura en la pierna, pero pudo darle a mi hija»
  6. 6 Israel Lancho celebra su boda en Badajoz
  7. 7 Educación lanza un nuevo llamamiento urgente para cubrir una veintena de vacantes
  8. 8

    Los cazadores podrán vender la carne de las piezas que maten directamente al consumidor
  9. 9 Compañeros y autoridades recuerdan a la mujer apuñalada en Badajoz: «Tenía la vida por delante»
  10. 10 Guardias civiles y jugadores gitanos se enfrentan por una buena causa en Villafranco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Economía destina 2,1 millones para formar a desempleados

Economía destina 2,1 millones para formar a desempleados