Economía destina 2,1 millones para formar a desempleados
El proyecto tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de parados a través de la formación en sectores estratégicos
Redacción
Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:10
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó un decreto por el que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a la realización del programa de formación y empleo 'Pasarela Empresa'.
Se trata de un programa que tiene como finalidad «mejorar la empleabilidad» de personas desempleadas a través de un itinerario formativo en sectores económicos estratégicos, alineado con el Plan Director de Políticas Activas de Empleo de Extremadura 2024-2027.
Para ello, la Junta de Extremadura, a través de la consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, destina un presupuesto de 2.100.000 euros, procedentes de transferencias del Estado.
El Gobierno regional pretende mejorar la empleabilidad de las parados y «dar respuesta a la creciente demanda de personal cualificado por parte de las empresas en sectores estratégicos», señala la Junta de Extremadura.
En concreto, se dirige a cubrir la creciente demanda de mano de obra cualificada en sectores como la construcción, hostelería, comercio, turismo, industria, energías renovables, tecnología y salud, apunta.
Contenido y destinatarios
De esta forma, 'Pasarela Empresa' combina formación teórica especializada con experiencia práctica en empresas reales, permitiendo a los desempleados obtener certificados de profesionalidad o completar contenidos formativos autorizados por el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe).
Este enfoque de formación dual busca una inserción laboral efectiva y adaptada a la demanda real del mercado.
Cada itinerario tendrá una duración total de 10 meses, distribuidos en dos etapas, un mes de formación inicial intensiva, centrada en conocimientos teóricos esenciales, y nueve meses de formación en alternancia con empleo, en los que las personas participantes estarán contratadas por empresas del sector.
Durante esta segunda etapa, un 65% de la jornada será de trabajo efectivo y un 35% se dedicará a formación continua, todo ello regulado por el convenio colectivo aplicable. Cada proyecto deberá contar con entre 8 y 15 participantes y con el compromiso de contratación de, al menos, el 30% del alumnado una vez finalizado el programa.
Pueden participar en el programa las personas desempleadas mayores de 18 años, inscritas como demandantes de empleo en el Sexpe; las entidades promotoras, como centros de formación, entidades sociales o asociaciones empresariales, responsables de la formación y del acompañamiento, y también las empresas adheridas, que contratarán a las personas participantes mediante contratos de formación en alternancia y que recibirán las correspondientes subvenciones por la experiencia laboral generada.
La tramitación de las solicitudes, así como el acceso a la información sobre el procedimiento, se efectuará hasta el 31 de octubre de 2025.
