Economía ayudará a completar los crowdfunding empresariales

La consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura ha iniciado el trámite para la puesta en marcha de un ... innovador programa de ayudas destinado a fomentar la financiación alternativa de proyectos empresariales mediante campañas de crowdfunding.

Esta iniciativa pionera, que cuenta con una inversión inicial de 300.000 euros, se enmarca en el proyecto europeo Crowdfundmatch, financiado por el programa Interreg Europe.

El objetivo es apoyar a 22 pymes, incluyendo autónomos, que participen en campañas de crowdfunding de recompensa o inversión. El programa contempla una subvención del 50% del importe captado por las empresas a través de plataformas digitales, promoviendo así la validación de productos, la visibilidad empresarial y la reducción del riesgo financiero.

Se trata de una medida que representa un «paso firme» hacia una Extremadura «más competitiva e inteligente, alineada con los objetivos europeos de transformación económica innovadora y sostenible», remarca la Junta, que defiende que esta herramienta como «clave» para democratizar el acceso a la financiación, especialmente en sectores estratégicos.

Esta iniciativa también contempla el uso del modelo de matchfunding, en el que la Junta iguala las aportaciones privadas realizadas por los financiadores, generando un efecto multiplicador y fortaleciendo el ecosistema de innovación regional

Extremadura como referente

Con este programa, Extremadura se posiciona como referente en el uso de instrumentos financieros alternativos, promoviendo la colaboración público-privada y el desarrollo de políticas innovadoras.

Con la implementación de un programa de estas características las pymes de cualquier forma jurídica, incluido autónomos, tendrán la oportunidad de beneficiarse de nuevos modelos que les permitan validar la viabilidad de un producto o idea en el mercado, obteniendo financiación directa de consumidores e inversores, reduciendo su riesgo financiero.