HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 22 de octubre, en Extremadura?

Ecologistas acusa a la Junta de crear una «ficción cartográfica» para salvar Valdecañas

Redacción

MÉRIDA.

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Ecologistas en Acción Extremadura acusó a la Junta de cambiar «nombre, objeto y mapas» de Red Natura 2000 para eludir las sentencias judiciales de ... Marina de Valdecañas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el nuevo trámite para entregar aceituna en las almazaras: paso a paso
  2. 2 Tropieza con un parterre lleno de cemento en la Plaza de España de Badajoz
  3. 3 La justicia da la razón a la Junta, que no tendrá que indemnizar a los trabajadores cesados que han logrado una plaza en propiedad
  4. 4

    El acusado de acuchillar a un taxista en Olivenza afirma que el conductor trató de violarlo
  5. 5 Descubren en Alburquerque cuatro nuevos abrigos con pinturas rupestres calcolíticas
  6. 6 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas
  7. 7 La Policía busca al conductor que atropelló a un ciclista en Badajoz
  8. 8 Ángel Calle, hijo predilecto de Villafranca de los Barros
  9. 9 Así se ve desde Extremadura el brillante cometa Lemmon
  10. 10 Los empresarios de Navalmoral ofrecen contrato y vivienda gratis a inmigrantes latinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Ecologistas acusa a la Junta de crear una «ficción cartográfica» para salvar Valdecañas

Ecologistas acusa a la Junta de crear una «ficción cartográfica» para salvar Valdecañas