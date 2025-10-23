Ecologistas acusa a la Junta de crear una «ficción cartográfica» para salvar Valdecañas

Ecologistas en Acción Extremadura acusó a la Junta de cambiar «nombre, objeto y mapas» de Red Natura 2000 para eludir las sentencias judiciales de ... Marina de Valdecañas.

La organización ecologista indicó que el proceso de modificación de los límites de la Red Natura 2000 ha pasado por tres borradores sucesivos que la Junta ha ido «refundiendo y alterando», principalmente, por su «motivación de excluir la Isla Marina de Valdecañas de Red Natura». Así, indicó que el primero, de enero de 2025, para modificar 38 ZEPA (Zonas de Especial Protección de Aves) y comunicar a la Comisión Europea la modificación de 13 LIC (Lugares de Importancia Comunitaria), mientras que el segundo sometido a audiencia en abril de 2025, afectaba únicamente a 11 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y se presentaba como un mero «ajuste cartográfico» de sus límites a las cotas de máximo llenado de embalses.

«En esa versión, la Marina de Valdecañas figuraba en rojo como zona a reducir, dejando clara su pretendida exclusión del espacio protegido», señala.

En los siguientes borradores, el texto fue cambiando «de nombre y de objeto, hasta incluir 39 ZEPA y 13 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)». «En paralelo, los mapas fueron modificados y el nuevo dibujo la muestra sin cambios, como si quedara bajo la lámina de agua del embalse. Una cota irreal».

En este sentido, Ecologistas en Acción indicó que la Junta justifica la exclusión de la Isla de Valdecañas alegando que, si el embalse alcanzara su cota de máximo llenado, la isla «quedaría sumergida».

Pero Ecologistas en Acción considera este argumento como una «ficción cartográfica», ya que la cota de llenado «no puede usarse para definir los límites ecológicos de un espacio protegido».