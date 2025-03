J. López-Lago Sábado, 7 de septiembre 2024, 08:24 Comenta Compartir

Era el número dos en las elecciones de 1983 y llegó de rebote al despacho de Alcaldía cuando al regidor le salió una plaza de profesor en Sevilla a mitad de mandato. Luego, en los siguientes nueve mandatos, gobernó Higuera la Real con más del setenta por ciento de los votos. Casado y padre de dos hijas, sin nietos, ayer la corporación y gran parte de sus vecinos homenajearon a Miguel Ruiz, que dejó de ser alcalde en junio de 2023.

–¿A qué se dedica ahora?

–Tengo un campo que viene de mi abuelo al que ya iba. Allí tengo unas ovejitas y ahora voy más. Pero sigo siendo secretario general de la Fempex, al menos hasta que me jubile, que no será en mucho tiempo.

–Pero nada que ver con ser alcalde, ¿no?

–Exige mucha menos dedicación que en la época que he estado en la Diputación y de alcalde. Ahora contacto con otros alcaldes, con la Junta, las diputaciones, pero nada que ver con el día a día de un ayuntamiento

–¿Echa de menos la política?

–Un poquito sí, ya llevo más de un año así y esto es un proceso que dura un tiempo después de tantos años. Se echan de menos las llamadas y hasta los problemas, que eran de todo tipo, desde una alcantarilla rota a agua que no llega a una cosa o todas las preocupaciones de cuando se acercaban las fiestas.

–¿Cómo se tomó el reconocimiento?

–Me lo dijeron y me dieron varias opciones, así que quedé muy agradecido.

–¿Qué le ha quedado por hacer?

–La residencia de mayores. Tenemos centro de día, pero hacía falta una residencia de mayores que ha quedado encauzada. El proyecto ya está hecho, pero la pondrá en marcha el actual alcalde.

–¿Y de qué está más satisfecho?

–Del polígono industrial al que van a poner mi nombre. Allí no había nada y hoy trabajan unas cuatrocientas personas.

–¿Cómo le gustaría ser recordado?

–Como el alcalde que dio un futuro seguro y estable a Higuera.

–¿Le han pedido algún consejo en el último año?

–Me llaman de vez en cuando y digo mi opinión, pero ya dejé a un compañero con una buena mayoría y tenía claro desde el principio que no quería inmiscuirme, no quería que me pasara lo que a otros.

–¿Qué valor tiene para usted que la oposición haya votado a favor de su reconocimiento?

–Pese a los dimes y diretes propios del día a día, siempre me llevé bien con la oposición. Muchos presupuestos me los aprobaron por unanimidad. Y en el caso del reconocimiento desde el primer momento le dijeron que sí a Juan Ramón, el actual alcalde. Pero mi agradecimiento también es para los vecinos, que siempre me apoyaron.

