Álvaro Rubio Cáceres Viernes, 7 de abril 2023, 21:05 | Actualizado 21:48h. Comenta Compartir

La historia de Daniel García es la de la lucha diaria. Comer, alcanzar el mando de la televisión o coger un vaso de agua es todo un reto para él. Tiene 39 años y su vida empezó a estar marcada a los doce por un nombre que nunca antes había oído: distrofia muscular facioescapulohumeral. Lo escuchó por primera vez en la consulta de un médico en Barcelona después de un peregrinaje llamando a las puertas de especialistas del norte y sur del país.

Con la candidez de un niño a punto de entrar en la adolescencia, empezó a entender que las continuas caídas o el cansancio a esa edad no eran normales. La culpa la tenía una enfermedad que le cambiaría para siempre. Es una patología que va matando los músculos progresivamente y que afecta sobre todo a la cara, los hombros y los brazos.

«Hasta los 12 años yo era un chico normal. Hacía mucho deporte, pero empecé a notar cosas raras. Me cansaba mucho y me caía», recuerda. «Pasé por varios hospitales y en Sevilla ya me hicieron una biopsia y me confirmaron que era distrofia muscular. Ya en Barcelona, en el hospital San Juan de Dios, me dijeron que era distrofia muscular facioescapulohumeral», cuenta Daniel.

Se estima que en España hay un afectado por cada 5.000 nacidos aproximadamente. Si se extrapolan esos datos a la comunidad extremeña, son unas 200 las personas que padecen este tipo de distrofia, una enfermedad provocada por la mutación de un gen. Es hereditaria, pero también pueden darse mutaciones espontáneas, como le sucedió a Daniel.

«Cuando eres pequeño sueñas con viajar o formar una familia; ahora sueño con un tratamiento», dice a sus 39 años

«Es duro ver que mis músculos se mueren y ni puedo sonreír, cerrar los ojos por completo, soplar o levantar los brazos por encima de la cabeza», comenta. También le ha afectado a la zona de los hombros y ha ido avanzando hasta los brazos. «Luego la enfermedad sigue y se va llevando por delante a todos los músculos del cuerpo. Hay gente que tiene la zona de las piernas más afectadas e incluso a otros les daña el diafragma, que es un músculo necesario para la respiración. Hay compañeros que usan máquinas para respirar », añade.

Cuanto antes aparecen los síntomas más grave es. El de Daniel es uno de esos casos severos. «Desde los 20 años uso silla de ruedas. Ya caminaba con mucha dificultad y los médicos me recomendaron que la usara porque la columna sufría mucho», comenta antes de puntualizar que hay muchos tipos de distrofia y la más frecuente es la de Duchenne, considerada muy grave.

Ayuda para casi todo

Actualmente, Daniel necesita ayuda para las tareas básicas de la vida diaria. Tiene una discapacidad del 77% y vive con sus padres. «De momento puedo comer solo, pero si hay que partir un filete sí necesito ayuda», explica.

Reconoce que lo más complicado es que la enfermedad haya empezado a atacarle tan pronto. «Hay gente que hace vida normal y solo tiene fatiga, pero hay casos como el mío en los que empieza cuando tan solo eres un niño. Lo más difícil es aceptarlo. Estás en la adolescencia y te golpea de pronto. No sabes cómo va avanzar y, a medida que va pasando el tiempo, tienes que aceptar que es muy grave y que la vida se presenta de otra forma. Todo lo que quieres hacer, a qué quieres dedicarte o en qué quieres trabajar tienes que ir adaptándolo a tu cuerpo».

Es una lucha constante contra el tiempo. «La enfermedad no para nunca. Lo que podías hacer el año pasado ahora quizás no. Es muy importante la ayuda psicológica profesional, sino te aíslas y sufres más. Al final aprendes a gestionar lo que te pasa».

Las claves La enfermedad La distrofia muscular facioescapulohumeral es un trastorno genético que se da a cualquier edad y se caracteriza por debilidad muscular progresiva, principalmente, de los músculos de la cara, hombros, brazos y, posteriormente, piernas y otras partes del organismo.

La asociación Cualquier persona que padezca este tipo de distrofia muscular puede ponerse en contacto con la asociación FSHD-Spain. Los datos están en la web fshd-spain.org.

Daniel ha estudiado el ciclo superior de Informática e hizo prácticas en una empresa. Ahora tiene una pensión y se dedica a coordinar las redes sociales y la comunicación de la Asociación Española de Afectados por Distrofia Muscular Facioescapulohumeral (FSHD-Spain) a la que pertenece. El 14 y 15 de abril celebrarán su congreso anual en Madrid, un encuentro en el que participarán destacados especialistas que trabajan en proyectos relacionados con el avance en el tratamiento.

«Eso me mantiene activo. Además, en la pandemia sufrimos mucho el parón porque no podíamos asistir a fisioterapia, que es lo que recomiendan, y he notado un gran bajón físico», reconoce.

También acude a terapia ocupacional, pero por el momento no hay un tratamiento farmacológico. «Es una enfermedad con muy baja prevalencia y eso hace que las farmacéuticas no inviertan», indica Daniel.

Junto a sus compañero de la asociación están elaborando un registro de pacientes para determinar el número de afectados con información personal, genética y clínica. Lo hacen con el objetivo de que la industria farmacéutica y los hospitales lo tengan más fácil para investigar y realizar ensayos clínicos.

Es su particular forma de aportar cuando ya ha perdido mucho. «Cuando eres pequeño sueñas con hacer deporte, viajar, formar una familia o simplemente ser independiente. Piensas en tener libertad para ir donde quieras», comenta Daniel, que ya se ha dado cuenta de que la vida no se acaba, simplemente es distinta. «Sueño con que algún día encuentren un tratamiento esperanzador para quienes tenemos distrofia muscular».

Temas

salud

Extremadura

Comenta Reporta un error