«Es duro ver que mi madre se deteriora y va perdiendo su esencia»

Ana María Albarrán Carmona conoce perfectamente qué significa le enfermedad de Alzheimer. Está cerca de ella las 24 horas del día. Trabaja como enfermera en ... un centro de día de Afaex, en Badajoz, donde ayudan a personas con esta patología. Además, su madre, Francisca Carmona, la padece desde hace tres años.

«Es duro ver que se va deteriorando y va perdiendo su esencia. Es muy cruel porque se lleva a la persona. Es una enfermedad familiar con la que se deja de ser quien eres», comenta Ana antes de recordar cómo empezó todo.

«En octubre de 2020, cuando mi madre tenía 73 años, le diagnosticaron alzhéimer. Ahora tiene 76 y ella, que es viuda, vivía en Fuentes de León y pasó el confinamiento en su casa sola. Cuando se levantó el aislamiento empezamos a notar cosas extrañas. El frigorífico estaba muy desordenado y lleno de productos caducados; las estanterías estaban revueltas y eso me pareció raro porque siempre ha sido muy ordenada y meticulosa. Luego llegaron los olvidos y empezamos a supervisar sus tareas y la medicación», relata Ana.

La médico de cabecera también dio la voz de alarma. «Empezó a notar que iba a consulta más de lo habitual y repetía el motivo», detalla. La derivaron al servicio de Neurología del Hospital de Zafra y allí confirmaron que tenía deterioro cognitivo que podía ser compatible con una demencia mixta con alzhéimer.

Luego estuvo en un centro de día en Fregenal de la Sierra, pero los despistes fueron a más. Tras dos años viviendo en el pueblo, la familia decidió que se mudara a casa de una de sus hijas, en Badajoz. «Le expliqué que tenía alzhéimer, lo mismo que padeció su madre, y fue ahí cuando me dijo que sospechaba que tenía algo porque notaba cosas raras en su cabeza. Ha sido el único momento en el que parecía que era consciente de lo que le sucedía», dice Ana.

El avance de la enfermedad

Ahora ya necesita ayuda para casi todo. «Le pongo el desayuno, luego viene la auxiliar de ayuda a domicilio para asearla y vestirla y le baja al transporte que le lleva al centro de día, en Badajoz. Hay veces que su discurso es coherente, pero de repente no. Este fin de semana se levantó y se quería ir a la cama a acostar, pero era por la mañana. Tiene despistes espaciotemporales», comenta su hija.

De hecho, lleva varios meses viviendo en casa de su hija Ana y no es consciente de que es su lugar de residencia definitiva. «Me dice que le están sentando muy bien estas vacaciones en la capital», comenta Ana. «No reconocer la enfermedad forma parte de la realidad», dice su hija, que agradece el apoyo recibido de sus compañeras de trabajo.

En ellas ha encontrado un pilar para sobreponerse a una enfermedad que no para. «Aún nos reconoce, nos sonríe, le brillan los ojos al ver a mi hija o cuando vamos a tomar un helado. Me sigue hablando de mi padre, que falleció hace 11 años, pero si le preguntas qué ha comido no se acuerda», explica Ana.

A ella le duele que esta enfermedad no esté tan visibilizada como debería. «El hecho de que afecte a tantos mayores influye», afirma esta mujer de 44 años a la que también le tranquiliza que su madre sea feliz al no ser consciente de lo que le sucede. «Constantemente me dice lo bien que está en estas vacaciones conmigo».