«Mientras dure la guerra»

No todo es blanco o negro. He hecho de Baltasar una vez en mi vida y me tiznaron lo suficiente para estar limpiándome dos días, pero jamás había pensado que estaba siendo racista hasta que, en esta locura de lo políticamente correcto que nos invade, leo que en período preelectoral han sacado a relucir una foto hecha en 2001 de Justin Trudeau en la que posó de Aladino con la piel pintada de negro. Él mismo, pidiendo perdón, ha calificado de «racista» este inocente disfraz. La que le espera al tocón de Plácido Domingo por pintarse de moro de Venecia.

La película del chileno Amenábar ha puesto por enésima vez de actualidad el supuesto duelo entre Millán Astray y Unamuno.

La falsedad de la difundida y exitosa versión de Luis Portillo - «Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis»-, que no estaba allí, sobre los hechos ocurridos el 12 de octubre de 1936 en Salamanca, data de 1941, cuando habían pasado ya cinco años y no se popularizó hasta que Hugh Thomas la cita en su libro de 1961 'La guerra civil española'.

Está más que demostrada tal falsedad por artículos e investigaciones posteriores, por el mismo Unamuno y, porque una imagen vale más que mil palabras, por la fotografía silenciada durante años y que fue publicada en el diario salmantino 'El Adelanto' el 13 de octubre de 1936 en la que se puede ver a Unamuno saliendo tranquilamente junto a Carmen Polo y el cardenal Pla y a Millán Astray dándole la mano.

Don Miguel, saldría escaldado si hoy hubiera dicho lo que dijo en una entrevista concedida a los hermanos Jean y Jerôme Tharaud:

-En este furor sanguinario que prevalece tan extrañamente en España, ¿no hay algo que viene de todo lo que en ella hay de árabe y de bereber?

-Es muy posible. Pero hay otra sangre que se ha mezclado en nuestras venas, de la que no se habla nunca pero que, en mi opinión, tiene una importancia considerable en la formación de nuestra raza y de nuestra mentalidad. Es la sangre de los gitanos, esa población errante de herreros, de estañadores, de negociantes de caballos, de trenzadores de canastas, de las que dicen la buenaventura, que se les encuentra por doquier en este país, hasta en la más insignificante aldea. Tales gitanos tienen instintos primitivos, inhumanos, antisociales, y estoy convencido de que es sobre todo a través de ellos que se ha introducido entre nosotros una herencia cruel.

Se dice que acudir a un mitin de José Antonio y a la posterior cena le costó el Nobel. De 'el Ausente' opinó así: «Apenas si se sabe nada de su suerte. Imagínese mi zozobra. Ahora que nos da por arrasar la inteligencia, no es lícito que aguardemos con demasiado optimismo lo que la contienda puede depararle. Le he seguido con atención y puedo asegurar que se trata de un cerebro privilegiado. Tal vez el más prometedor de la Europa contemporánea».