Dulces que despiertan recuerdos: la innovadora terapia contra el alzhéimer en Extremadura Cocina, recuerdos y emociones que actúan como una especie de terapia entre generaciones

Viernes, 21 de noviembre 2025

El bocado a una galleta que nos transporta directos a nuestra infancia o ese puchero que tanto nos recuerda a nuestros abuelos... «Una receta, mil recuerdos», bajo ese emotivo lema se celebraba este jueves un encuentro que unía gastronomía, terapia y memoria de la mano de la Federación de Alzheimer de Extremadura (FAEX), la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura (ESHAEX).

'Dulces para recordar: una receta, mil recuerdos'

La iniciativa ha nacido con el objetivo de rescatar recetas tradicionales ligadas a los recuerdos de personas en las primeras etapas del Alzheimer o de otras formas de demencia, al mismo tiempo que fomenta un espacio de convivencia y estimulación cognitiva entre distintas generaciones.

El acto inaugural reunió a autoridades, profesionales, familias, estudiantes y profesorado de la ESHAEX, así como a representantes de las once asociaciones que integran la FAEX. «Esta jornada es fruto del esfuerzo colectivo de nuestra Federación y de las once asociaciones que la integran, de todos los profesionales, familias y personas voluntarias que acompañan día a día a las personas con Alzheimer o cualquier demencia y a sus familias. Dulces para RECORDAR nos permite transformar la memoria culinaria en un espacio de encuentro, estímulo y afecto, donde cada receta es un recuerdo que merece ser preservado», señala la presidenta de la Federación, Matilde Escobar.

La parte práctica de la jornada estuvo liderada por Eugenio Garrido, de PanContigo, y por Isabel Sánchez, de La Dicha, quienes combinaron historia, sabor y creatividad para crear un espacio cálido y evocador.

El alumnado de la ESHAEX cocinó junto a las personas usuarias, transformando la cocina en un lugar de convivencia, memoria y conexión emocional. Los participantes compartieron después una degustación colectiva, disfrutando de sabores que despiertan recuerdos y refuerzan los lazos entre generaciones.

Como destacó la presidenta, «la cocina es un lenguaje universal que une, activa recuerdos y celebra lo vivido». La jornada concluyó con un emotivo acto de clausura, donde se entregaron diplomas y cuchillos personalizados, en reconocimiento a la dedicación de todos los participantes y al compromiso de quienes conviven con el Alzheimer y otras demencias.