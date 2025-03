Él se duerme viendo la tele

Voy por el capítulo cuarto de 'La casa del dragón', pero mi mujer hace días que acabó de ver la serie. ¿Cómo es posible que ... a mí me falten cinco capítulos para terminar la precuela de 'Juego de tronos' y ella la haya acabado hace diez días? Hay que tener en cuenta que hemos visto la serie juntos por lo que la situación entraría en el ámbito de lo paranormal: un matrimonio se sienta a disfrutar de 'La casa del dragón', ella acaba los nueve capítulos y él todavía va por el cuarto. ¿Será más corto él que ella, no entenderá el varón las complicaciones de un reino tan complejo y antiguo, le darán miedo a él los dragones, cerrará los ojos y se tapará los oídos cuando aparecen para acabar perdiéndose en los recovecos de la trama?

Tomando café, hablando con amigas, comentando con otros varones, resulta que mi situación se repite en decenas de parejas que ven la tele juntitos y lo mismo: es normal que ella haya acabado de ver la quinta temporada de 'La casa de papel' y él vaya por la tercera o que ella haya visto 'The Wire' completa y él la haya dejado a la mitad porque ya no sabía ni por qué capítulo iba.

Para acabar de complicar, o aclarar, la incógnita, cuando hablo con parejas formadas por dos mujeres, ambas van siempre por el mismo capítulo y si trato este tema tan trascendente con dos hombres, también van por el mismo capítulo, aunque siempre están más retrasados que ellas y confiesan que se pierden con facilidad y acaban por no saber qué capítulo deben ver a continuación.

Esta situación tan doméstica se había convertido en tema estrella de los cafés de media mañana, ya saben, ese rato en el que nos juntamos con gentes variopintas que forman parejas diversas para hablar de temas peregrinos. Pues llevábamos unos días dando vueltas a lo de ver series de televisión en amor y compaña y ya hemos descubierto la razón de la sinrazón: los hombres nos dormimos viendo series y nos da lo mismo que sea 'Los anillos del poder', 'El cuento de la criada' o 'The Good Fight'. Nos dormimos y punto.

Pero la cosa tiene su aquel, porque resulta que casi todos los varones hacemos lo mismo: rogamos a nuestra pareja que se siente con nosotros a ver la serie que toca porque parece como si nos sintiéramos desamparados al verla solos. Ella nos concede la gracia de acompañarnos, aunque le apetecería leer, escuchar música o dar un paseo, y se acomoda en el orejero de al lado no sin antes avisarnos: «De acuerdo, me siento a ver una serie contigo, pero no sé para qué porque te vas a dormir». Nosotros juramos que no nos dormiremos, encendemos la tele, abrimos mucho los ojos, nos tomamos un café, nos apoltronamos en el sillón, saltamos 'las letras' del principio, comentamos con ella lo bien que está esa serie y no tardamos ni dos escenas en quedarnos dormidos plácidamente.

Y da lo mismo el café, importa un bledo la trama, no nos influye si hemos dormido esa noche mucho o poco... Es empezar la serie acompañados y caer sin remedio en el sopor absoluto. Y que no nos hagan una foto porque con la boca abierta, la cabeza ladeada y la lengua fuera daremos más miedo que un troll, que un orco, que un caminante blanco, que un benefactor de los cangrejos...

Hombre dormido ante la tele, he ahí un tema que el arte aún no ha tocado. Es ya un clásico de la sobremesa. Puede ser viendo el Tour o viendo el guepardo de La 2, ese que sale una tarde sí y otra también (Rodríguez Ibarra me dijo en un tanatorio que cuando alguien resulta reiterativo se le puede decir: «»Te repites más que el guepardo de La 2»), pero siempre nos dormimos. Y otra cosa: ¿por qué ellas no se duermen?