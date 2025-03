Dudas entre los vecinos con la misma denominación

Jueves, 21 de julio 2022, 07:59 Comenta Compartir

A 37 kilómetros de Villanueva de la Serena y a 42 de Don Benito se encuentra Vegas Altas, pedanía de Navalvillar de Pela, surgida al amparo del Plan Badajoz en los años 60. Es inevitable que sus vecinos mostraran ayer sus dudas acerca de si les afectará o no que se duplique el nombre de su núcleo poblacional, de 280 habitantes. «No es el mejor día para sus habitantes porque lo interpretan desde el punto de vista sentimental, ni voy a decir que me entusiasme la idea, pero sé que no va a afectar a la identidad de sus vecinos», señaló ayer el alcalde peleño, Francisco Javier Fernández, tras recibir la noticia por parte de Miguel Ángel Gallardo.

Además, reconocía, «posteriormente se le puso el mismo nombre a la comarca y no pasó nada», informa Soledad Gómez.