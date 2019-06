El drama de Venezuela hecho teatro Marcos Yépez en primer plano con el ayudante de dirección Joselu Fernández y los actores Fernando López, Elena y Máximo Leal y Luis Prieto. / L. C. Reside en Cáceres y tras 20 años dedicándose a las artes escénicas ha escrito 'En ramo verde', una producción que cuenta la realidad de su paísMarcos Yépez, que vivía cerca de Caracas hasta 2007, estrena su primera obra ÁLVARO RUBIO CÁCERES. Sábado, 29 junio 2019, 09:14

Marcos Yépez llegó a Extremadura en el año 2007. Él es uno de los 289 venezolanos que residen en la región (164 en la provincia de Badajoz y 115 en la de Cáceres, según el INE) tras salir de su país para buscar un futuro mejor. Allí trabajaba en el mundo de las artes escénicas y, aunque siempre ha querido hacerlo, nunca antes se había atrevido a contar encima de un escenario la realidad por la que pasa la tierra en la que nació. Hace tres meses dio el paso y empezó a escribir su primera obra. Bajo el título 'En ramo verde' muestra el drama venezolano.

La estrenará esta noche, a las 21.00 horas en la sala La Nave del Duende , un espacio para la creación artística ubicado en Casar de Cáceres en el que a menudo surgen iniciativas culturales. En él pueden ensayar compañías para sacar adelante sus proyectos.

Precisamente eso es lo que ha estado haciendo Yépez junto a un elenco formado por cuatro actores que plasman una Venezuela marcada por el conflicto social, político y económico. Con este proyecto quiere ser una voz de protesta. «Necesito que se conozca lo que allí sucede porque en mi país ya no se vive, se sobrevive», cuenta en pleno ensayo de la obra.

«Cuando el chavismo llegó al poder me pusieron la etiqueta. Ahora allí se sobrevive, no se vive»

Su historia comienza con una revuelta en el bar de Bartolo, donde se reúne la oposición al sistema político. Tras ella, Eduardo, líder del bando opositor, es apresado. Tres años después del suceso, Mara se pregunta cada noche si Eduardo, su esposo, sigue vivo. «En la obra hay dos acciones paralelas y sincronizadas: una que refleja la realidad y el mundo tangible y otra que muestra el mundo emocional y onírico, muy surrealista», explica Marcos.

Mediante una puesta en escena original, Yépez está intentando apostar por un teatro que como él mismo explica «no solo se ve, sino que se escucha y se siente». Apunta a que para ello mezcla la técnica de la interpretación con la danza.

Precisamente el baile es uno de los aspectos que mejor maneja Marcos, que procede de Portuguesa, estado situado a 500 kilómetros de la capital de Venezuela, Caracas. Fue allí donde trabajó como coreógrafo y director escénico durante más de dos décadas.

En su país era director de la Escuela Nacional de Danza Manuel Rodríguez Cárdenas. Antes de que gobernara Chávez le nombraron director de Cultura y Turismo de la ciudad de Guanare. «Cuando el chavismo llegó al poder me pusieron la etiqueta. Tuve que volver a la escuela pero no me dejaron hacerlo como director. Me rebajaron al mínimo puesto y me dijeron que cada día tendría que ir a más de una hora y media de distancia en coche. El vehículo que usaba ya no podía utilizarlo y no había transporte público. No tuve más remedio que renunciar a todo», explica al recordar el momento en que emprendió el viaje a Extremadura.

Estudió y se graduó en Dirección Escénica y Dramaturgia en la Escuela Superior de Arte Dramático de Cáceres y fue becado por el Ministerio de Educación y Cultura para hacer un máster en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Tuvo que empezar de cero. «Toda mi vida he sido un trabajador de la cultura. He sido promotor, bailarín, coreógrafo... En vista de que mis títulos no podía convalidarlos y ejercerlos en España, tomé la iniciativa de hacer una nueva carrera desde cero, a los 46 años», comenta.

Diez años sin su familia

«Tengo siete hermanos que viven en Venezuela y no los veo desde hace más de diez años. Mi hijo también está allí. Todos los días hablo con ellos y me cuentan que tienen mucha fe. Algunos de mis sobrinos han tenido que marcharse a países como Chile y Ecuador. La situación es inaguantable. Venezuela es un colapso. No hay derechos y la gente se está muriendo de hambre», cuenta Yépez antes de recordar la casualidad por la que conoció esta región.

«Vine con mi compañía de danza de Venezuela a hacer una gira a los festivales internacionales de folclore de los Pueblos del Mundo. Y me reencontré con un gran amigo venezolano que vivía aquí. Volví a Venezuela pero al año siguiente me vine a Cáceres», cuenta Marcos, que permanece en contacto con sus seres queridos gracias a un grupo de Whatsapp. «El día a día allí es muy fuerte. Hay escasez de productos básicos de alimentación y de medicamentos. Es una crisis horrible».

Precisamente todo esto es lo que muestra Marcos en esta obra que también llegará a la sala Vilarinyo en el barrio madrileño de Carabanchel. Allí harán dos pases. «Estamos en contacto con la redes de venezolanos en la Comunidad Valenciana y en Madrid con el objetivo de ponerla en escena en más lugares», detalla el director de esta obra en la que el 40% de su beneficio se destinará a ayudar a Venezuela. «Es mi pequeña aportación. Es lo que puedo hacer desde aquí. No pierdo la fe en que mi país vuelva a la normalidad», concluye.