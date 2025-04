El dragón de los huevos de oro

Durante la pasada semana he convivido con dragones. Para ser precisos, he convivido con cromas gigantescos, grúas tremendas, focos potentes y cientos de actores protagonistas ... y secundarios que se movían por la parte antigua de Cáceres vestidos con ropas marrones o grises, colores tan tristes como el suelo de las plazas de la ciudad monumental cacereña, cubierto de tierra de color ceniza.

Además, cada mañana era una sorpresa porque no sabías por dónde podrías acceder al trabajo: cruzabas un arco y los jóvenes que llevaban la seguridad te iban orientando por calles y callejas según los lugares donde se rodara ese día. Todo lo llevábamos con resignación y hasta con orgullo: los cacereños, aunque paseemos poco por la parte antigua, la valoramos como esos recibidores que tenían nuestros bisabuelos en los que solo se entraba para las peticiones de mano y los pésames. Es decir, no la pisamos, pero nos gusta enseñarla.

Además, ¡qué caramba!, a veces nos permitían cruzar por los lugares de rodaje y podíamos sentirnos ciudadanos de Desembarco del Rey durante un rato. Eso sí, cruzábamos escoltados no fuéramos a tocar algún decorado o a escondernos tras un puesto de fruta para curiosear el rodaje.

Como el edificio donde trabajo está en la plaza de San Jorge, su fachada fue 'incautada'. Colocaron delante un gran andamio además de un croma o pantalla azul inmensa y debíamos entrar por puertas traseras y laberintos de callejas. Si hubiera sido un edificio privado, podríamos haber pedido, según precios del mercado, 20.000 euros por prestar la fachada. El cálculo lo hago sabiendo que en una casa de la zona pidieron 6.000 euros por cerrar dos ventanas.

Los productores de 'La casa del dragón' hacían cálculos y comentaban que igual, para el próximo rodaje, les tenía más cuenta irse a Gales en vez de venir a Cáceres con todo lo que suponen los traslados en avión, hoteles, dietas, etcétera. Aquí no se cobra por rodar en la calle y todo son facilidades, incluido el andamio gratis en nuestra fachada, pero los negocios privados han aprendido ya y piden por esa boquita, y piden bastante, y hacen bien. Esto es un negocio, al fin y al cabo.

El problema de Gales, además de que cobran por rodar en exteriores, es que no hay seguridad con el tiempo meteorológico y lo normal es el cielo gris y la lluvia. En el Desembarco del Rey cacereño están prácticamente asegurados el sol y las facilidades, aunque algunos partidos proponían en sus programas que se empezaran a cobrar tasas por rodaje, pero por ahora no sufrimos el agobio de esas ciudades marroquíes, de las que les hemos hablado alguna vez, donde no se puede vivir por agobio cinematográfico y rodajes encadenados.

Tras una semana en el laberinto de 'La casa del dragón', acabas estableciendo relación amigable con los empleados de seguridad, producción, bloque (parece ser que se llaman así quienes mueven los elementos técnicos y decorativos que facilitan el rodaje). En total, nos informaron, se han contratado 130 trabajadores para seguridad, 120 para bloque, 200 para producción, 300 extras y otros 400 para diversos menesteres. Eso son más de mil empleos durante unos diez días, sumemos hoteles, apartamentos, compras y queda claro que estamos ante el dragón de los huevos de oro.

Solo un pero: las empresas principales que mueven este personal son andaluzas, establecidas en Málaga y Sevilla, y los trabajadores contratados que nos escoltaban para cruzar las plazas de Desembarco del Rey venían de Almería, de Granada, de Cádiz. Eran muy amables, unos jóvenes encantadores, pero, en fin, extremeños no eran.